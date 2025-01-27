Строительный гипермаркет сети «Леруа Мерлен», который в прошлом году был переименован в «Лемана ПРО», сменил старую вывеску на новую в Челябинске. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«Магазин „Леруа Мерлен“ в ТРК „Алмаз“ сменил вывеску. Утром ехал на работу и заметил изменения», — сообщил URA.RU читатель. Буквы новой вывески магазина расположены на крыше здания. Они выполнены в черно-желтом стиле.
«Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) — сеть гипермаркетов товаров для строительства, ремонта и дома из Франции. Группа ADEO, которая являлась владельцем, в 2022 году прекратила финансирование российского подразделения. В конце 2023 года владельцем 99,99% акций в ООО «Леруа Мерлен Восток» стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ.
Ребрендинг магазинов в России, в том числе в Челябинске, начался в 2024 году. В декабре сотрудникам выдали новую корпоративную форму.
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