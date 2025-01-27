27 января 2025

«Леруа Мерлен» сменил вывеску на «Лемана ПРО» в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ассортимент в магазине должен остаться прежним, несмотря на смену названия
Ассортимент в магазине должен остаться прежним, несмотря на смену названия Фото:

Строительный гипермаркет сети «Леруа Мерлен», который в прошлом году был переименован в «Лемана ПРО», сменил старую вывеску на новую в Челябинске. Об этом URA.RU рассказали читатели. 

«Магазин „Леруа Мерлен“ в ТРК „Алмаз“ сменил вывеску. Утром ехал на работу и заметил изменения», — сообщил URA.RU читатель. Буквы новой вывески магазина расположены на крыше здания. Они выполнены в черно-желтом стиле. 

«Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) — сеть гипермаркетов товаров для строительства, ремонта и дома из Франции. Группа ADEO, которая являлась владельцем, в 2022 году прекратила финансирование российского подразделения. В конце 2023 года владельцем 99,99% акций в ООО «Леруа Мерлен Восток» стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ.

Ребрендинг магазинов в России, в том числе в Челябинске, начался в 2024 году. В декабре сотрудникам выдали новую корпоративную форму.

«Леруа Мерлен» превратился в «Лемана ПРО»
«Леруа Мерлен» превратился в «Лемана ПРО»
Фото:

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Строительный гипермаркет сети «Леруа Мерлен», который в прошлом году был переименован в «Лемана ПРО», сменил старую вывеску на новую в Челябинске. Об этом URA.RU рассказали читатели.  «Магазин „Леруа Мерлен“ в ТРК „Алмаз“ сменил вывеску. Утром ехал на работу и заметил изменения», — сообщил URA.RU читатель. Буквы новой вывески магазина расположены на крыше здания. Они выполнены в черно-желтом стиле.  «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) — сеть гипермаркетов товаров для строительства, ремонта и дома из Франции. Группа ADEO, которая являлась владельцем, в 2022 году прекратила финансирование российского подразделения. В конце 2023 года владельцем 99,99% акций в ООО «Леруа Мерлен Восток» стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ. Ребрендинг магазинов в России, в том числе в Челябинске, начался в 2024 году. В декабре сотрудникам выдали новую корпоративную форму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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