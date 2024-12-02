02 декабря 2024

«Леруа Мерлен» начал ребрендинг магазина в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Леруа мерлен. Пермь, леруа мерлен, хозяйственный магазин, меры предосторожности, ковид 19
Летом 2024 года «Леруа Мерлен» заявила о ребрендинге и смене названия Фото:

Строительный гипермаркет сети «Леруа Мерлен», переименованной в «Лемана ПРО», начал ребрендинг магазина в ТРК «Алмаз» в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Мы постепенно обновляемся, и теперь у наших сотрудников новая корпоративная форма! Яркая и в цветах нашего бренда», — говорится в группе «Лемана ПРО Челябинск (Леруа Мерлен)» в социальной сети «ВКонтакте».

Леруа Мерлен (Leroy Merlin) — французская сеть гипермаркетов товаров для строительства, ремонта и дома. Владелец — группа ADEO — в 2022 году принял решение прекратить финансирование российского подразделения. В конце 2023 года владельцем 99,99% в ООО «Леруа Мерлен Восток» стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в Объединенных Арабских эмиратах (ОАЭ).

Летом 2024 года «Леруа Мерлен» заявила о ребрендинге и смене названия в России на «Лемана ПРО». Первые магазины будут обновлены до конца 2024 года. Ребрендинг включает замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля.

В Челябинске ранее в ТРК «Родник» закрылся магазин Castorama, который также специализировался на обустройстве, ремонте, строительстве дома или дачи. На его месте открылся магазин под брендом «Максидом». Переход произошел в рамках глобального проекта по ребрендингу российского сегмента компании.

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Строительный гипермаркет сети «Леруа Мерлен», переименованной в «Лемана ПРО», начал ребрендинг магазина в ТРК «Алмаз» в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба компании. «Мы постепенно обновляемся, и теперь у наших сотрудников новая корпоративная форма! Яркая и в цветах нашего бренда», — говорится в группе «Лемана ПРО Челябинск (Леруа Мерлен)» в социальной сети «ВКонтакте». Леруа Мерлен (Leroy Merlin) — французская сеть гипермаркетов товаров для строительства, ремонта и дома. Владелец — группа ADEO — в 2022 году принял решение прекратить финансирование российского подразделения. В конце 2023 года владельцем 99,99% в ООО «Леруа Мерлен Восток» стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в Объединенных Арабских эмиратах (ОАЭ). Летом 2024 года «Леруа Мерлен» заявила о ребрендинге и смене названия в России на «Лемана ПРО». Первые магазины будут обновлены до конца 2024 года. Ребрендинг включает замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля. В Челябинске ранее в ТРК «Родник» закрылся магазин Castorama, который также специализировался на обустройстве, ремонте, строительстве дома или дачи. На его месте открылся магазин под брендом «Максидом». Переход произошел в рамках глобального проекта по ребрендингу российского сегмента компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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