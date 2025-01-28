ВС РФ освободили поселок в Харьковской области

Российские военные освободили поселок в Харьковской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили населенный пункт в Харьковской области. Под контроль российских военных перешел поселок Двуречная. Об этом сообщили в Минобороны РФ
«ВС РФ освободили населенный пункт Двуречная Харьковской области», — сообщили в оборонном ведомстве страны. В операции принимали участие бойцы группировки «Запад»
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