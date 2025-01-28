ВС РФ освободили поселок в Харьковской области

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Российские военные освободили поселок в Харьковской области
Российские военные освободили поселок в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили населенный пункт в Харьковской области. Под контроль российских военных перешел поселок Двуречная. Об этом сообщили в Минобороны РФ

«ВС РФ освободили населенный пункт Двуречная Харьковской области», — сообщили в оборонном ведомстве страны. В операции принимали участие бойцы группировки «Запад»

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Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили населенный пункт в Харьковской области. Под контроль российских военных перешел поселок Двуречная. Об этом сообщили в Минобороны РФ «ВС РФ освободили населенный пункт Двуречная Харьковской области», — сообщили в оборонном ведомстве страны. В операции принимали участие бойцы группировки «Запад»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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