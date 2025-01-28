Православный календарь на 29 января: праздники и памятные даты

В православном календаре на 29 января приходится шесть праздников и памятных дат. Рассказываем, что будут отмечать и кого вспоминать в этот день, а также объясняем, нужно ли соблюдать пост в эту дату.
Поклонение честным веригам апостола Петра
Петр был одним из 12 учеников Иисуса Христа. Вместе с апостолом Павлом он входил в число первоверховных апостолов, то есть считался старше большинства других.
Апостол Петр активно проповедовал: рассказывал людям о Господе и христианской вере. За это в 42 году нашей эры его схватили и поместили в темницу. Там апостола заковали в цепи (в старину их называли веригами). В оковах Петр ждал суда, но Ангел, посланный Богом, помог ему избежать его — он явился апостолу, снял с него цепи и вывел его из темницы.
Цепи, которые сковывали апостола Павла, стали христианской реликвией. Прикладываясь к ним, многие люди получали исцеление. Вериги до сих пор хранятся в одном из храмов Рима.
29 января песнопения об апостоле Петре и его честных веригах включают в состав богослужений. Также верующие молятся апостолу, прося не дать им утонуть в греховных страстях, научить искренне каяться, оградить от бед и стать их заступником перед Христом.
День памяти праведного Максима Тотемского
Максим Тотемский жил в первой половине 17 века в Вологодской области. Он служил священником в храме города Тотьма и нес подвиг юродства. Юродивыми в православной среде называют людей, которые живут в лишениях, внешне могут выглядеть странно и вести себя так, будто лишились рассудка. Отрицание забот о внешней стороне жизни необходимо, чтобы сфокусировать внимание на том, что происходит внутри, учиться смирению, стойкости к нападкам окружающих.
После смерти Максима Тотемского люди заметили, что, приходя к его гробу, получают исцеление. Обращения к святому Максиму Тотемскому помогали людям с физическими и душевными болезнями разной степени тяжести. По сохранившимся свидетельствам, среди выздоровевших были как недавно заболевшие так и те, кого недуг мучил давно.
Преподобному Максиму Тотемскому молятся об избавлении от нужды, бед, даровании здоровья. Делают это как дома, в индивидуальном порядке, так и в церкви, во время богослужения.
День памяти мучеников Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабушки их Леониллы, и с ними Неона, Турвона и Иовиллы Лангонийских.
Эти святые жили во втором веке нашей эры, во времена гонений на христиан. Леонилла была пожилой женщиной, когда решила принять крещение. О своей вере она много рассказывала внукам Спевсиппу, Елевсиппу и Мелевсиппу. Молодые люди тоже уверовали во Христа и старались рассказывать о нем людям, изобличали язычниками и громили их идолов.
За свое поведение братья были приговорены к казни путем сожжения. Бабушка в это время находилась рядом с ними и приободряла, хвалила за верность вере. Когда внуки Леониллы скончались, ей отсекли голову. Также к смерти были приговорены Иовилла, которая, видя пример мучеников, тоже стала христианкой, а также Неон и Турвона, которые записали и хранили информацию о подвиге бабушки и внуков.
День памяти мученика Данакта Иллирийского
Святой Данакт Иллирийский жил на западе Балканского полуострова во втором веке. Он служил чтецом в одной из церквей. На храм, где трудился Данакт, напали неверные. Мужчина хотел спасти церковные сосуды, спрятав их, но был пойман. Язычники требовали, чтобы христианин поклонился их идолу, но тот отказался и был за это убит.
День памяти святителя Гонората, епископа Арльского
Святитель Гонорат родился во второй половине четвертого века. Несмотря на то, что его родители не разделяли это стремление, он решил посвятить свою жизнь Господу. Вместе с братом Венацием Гонорат начал учиться у наставника, а потом отправился в паломничество, чтобы познакомиться с жизненным укладом монастырей.
За время пути Венаций скончался, а Гонорат по возвращении поселился в пещере. Через некоторое время он переехал на один из островов, где создал одну из крупнейших монашеских обителей. Впоследствии Гонорат был избран епископом Арелата (сейчас эта территория находится на юго-востоке Франции).
Священномученик Иоанн Петтай
Иван Петтай родился в Прибалтике в конце 19 века. Он начал обучение в Рижской духовной семинарии, но вскоре из-за начавшейся Первой мировой войны вместе с другими семинаристами был переведен на учебу в Нижний Новгород.
Общежитие молодым людям не предоставляли, поэтому они вынуждены были за свой счет арендовать жилье. Ивану, не получавшему материальной помощи от родителей, это оказалось не под силу, поэтому обучение ему пришлось оставить. Позднее он поступил на юридический факультет университета в городе Тарту. Оттуда его, вопреки имеющейся отсрочке, призвали на службу в армию.
Спустя несколько лет, после ранения Иван вернулся домой. Он все еще хотел стать священником и вскоре ему это удалось. Иван служил не в родном селе. В 1918 году перед Рождеством он получил письмо о том, что его мать находится при смерти. После праздничной службы он сразу же отправился на Родину, но был арестован.
Местные власти, члены прихода и супруга отца Иоанна просили помиловать его, но его все равно решили расстрелять. Такое решение приняли из-за того, что священник был близок к рабочим и крестьянам. Следователи побоялись, что его деятельность может вызвать беспокойство в народе.
Пост 29 января
29 января приходится на среду, а этот день, как и пятница, традиционно является постным. Ограничения, которые устанавливают вне великих постов, являются нестрогими — нельзя есть только мясо. Рыбу и растительную пищу в этот день употреблять разрешено.
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