ЕС решил полностью запретить импорт российского алюминия

Европейский Союз (ЕС) обдумывает введение новых санкций против России, которые предусматривают отключение около 15 российских банков от системы SWIFT и поэтапный запрет на импорт российского алюминия. Об этом сообщил Bloomberg.
«Европейский союз предлагает ввести поэтапный запрет на импорт российского алюминия в рамках широкого пакета санкций в преддверии третьей годовщины начала спецоперации на Украине», — сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что предлагаемые ограничения дадут европейским покупателям возможность импортировать алюминий из России в течение года по системе квот, после чего вступит в силу полный запрет.
Также ЕС планирует введение санкций против более чем 70 судов «теневого флота», которые перевозят российскую нефть вопреки санкциям. По данными информационного агентства, предложенные меры были переданы на рассмотрение странам-членам Европейского Союза, но для их окончательного принятия требуется согласие всех членов союза.
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