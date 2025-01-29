Силовики готовят новые аресты после задержания свердловского экс-министра

В деле бывшего главы свердловского минЖКХ Смирнова будет много фигурантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Правоохранители следят и за другими фигурантами громкого дела
Правоохранители следят и за другими фигурантами громкого дела Фото:

Уголовное дело, в центре которого оказался свердловский экс-министр ЖКХ Николай Смирнов, будет иметь множество новых эпизодов и фигурантов. Среди них могут оказаться высокопоставленные чиновники. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

«Будет много фигурантов по 290-й статье (получение взятки — прим. ред.), именно по более тяжелым „пятой“ и „шестой“ частям [статьи]: и мэры, и коммерческие структуры, некоторые члены правительства. Судьба многих из них сейчас решается в Москве», — поделился собеседник. По его предположению, «это будет крупнейший в истории Свердловской области коррупционный скандал». «С учетом того, сколько фактов преступлений задокументировано», — утверждает источник.

Официальных комментариев от силовых структур по делу Смирнова пока не было. По некоторым данным, с бывшим чиновником как минимум на старте работали не местные правоохранители, а столичные.

Смирнов покинул пост министра 13 января — внезапно для себя самого и всего свердловского истеблишмента. Утром 23-го его задержали. Смирнова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Его арестовали до 17 марта. Детали уголовного дела не раскрываются. По одной версии, показания против него дал замминистра ЖКХ Андрей Кислицын, арестованный в апреле и недавно выпущенный из СИЗО. По другой — задержанный в декабре глава Дегтярска Вадим Пильников. При этом не исключено, что оба. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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Уголовное дело, в центре которого оказался свердловский экс-министр ЖКХ Николай Смирнов, будет иметь множество новых эпизодов и фигурантов. Среди них могут оказаться высокопоставленные чиновники. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом расследования. «Будет много фигурантов по 290-й статье (получение взятки — прим. ред.), именно по более тяжелым „пятой“ и „шестой“ частям [статьи]: и мэры, и коммерческие структуры, некоторые члены правительства. Судьба многих из них сейчас решается в Москве», — поделился собеседник. По его предположению, «это будет крупнейший в истории Свердловской области коррупционный скандал». «С учетом того, сколько фактов преступлений задокументировано», — утверждает источник. Официальных комментариев от силовых структур по делу Смирнова пока не было. По некоторым данным, с бывшим чиновником как минимум на старте работали не местные правоохранители, а столичные. Смирнов покинул пост министра 13 января — внезапно для себя самого и всего свердловского истеблишмента. Утром 23-го его задержали. Смирнова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Его арестовали до 17 марта. Детали уголовного дела не раскрываются. По одной версии, показания против него дал замминистра ЖКХ Андрей Кислицын, арестованный в апреле и недавно выпущенный из СИЗО. По другой — задержанный в декабре глава Дегтярска Вадим Пильников. При этом не исключено, что оба. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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