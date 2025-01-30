«Трещит по швам»: в Нижнем Тагиле жители двухэтажки рискуют оказаться под завалами. Фото, видео

В доме по улице Кленовой в Нижнем Тагиле обрушился потолок

30 января 2025 в 14:23 Размер текста - 17 +

Жильцы пожаловались на аварийное состояние дома Фото предоставлено Олесей Богатовой В двухэтажке на улице Кленовой в Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошло обрушение потолка. Жильцы много лет обращались за помощью в различные инстанции, указывая на ужасное состояние дома — протечки, ржавые трубы и прогнившие конструкции, — но безуспешно. О критической ситуации журналисту URA.RU сообщила местная жительница Олеся Богатова. По ее словам, дом аварийный (официально таковым не признан), и разрушение может произойти в любой момент. «Дом 1953 года постройки представляет собой малоэтажное здание с кирпичными стенами и деревянными перекрытиями. Здесь нет ни газоснабжения, ни современных условий для комфортной жизни. В строении всего 12 квартир, и большая часть жильцов — это пенсионеры, которые прожили здесь десятки лет. Среди жильцов есть даже лежачая пенсионерка. Молодежь и семьи с детьми боятся жить в таком доме, ведь его состояние вызывает серьезные опасения — это не просто неудобные условия, но и реальная угроза жизни. На днях в одной из квартир просто рухнул потолок», — поделилась Богатова (цитаты далее в тексте — ее). В квартирах рушится потолок Фото: Олеся Богатова По ее словам, уже несколько лет дом разрушается буквально на глазах. «Стены покрыты трещинами, перекрытия гниют и выглядят ненадежно, а в некоторых местах можно даже увидеть дыры. Дом „трещит по швам“ и с каждым годом становится все менее пригодным для проживания. Мы обеспокоены отсутствием капитального ремонта или переселения, ведь здание явно не соответствует современным стандартам безопасности и комфорта». Олеся утверждает, что регулярно сменяющие управляющие компании проводят в доме лишь косметический ремонт, и «визуально какое-то время он еще выглядел приемлемо». «Сейчас состояние дома критическое: деревянные конструкции прогнили, стены покрыты трещинами, а фундамент рушится. Проживание в этом доме стало попросту небезопасным, ведь в любой момент может произойти обрушение, и мы, жильцы, окажемся под завалами. Мы писали обращения в прокуратуру и СКР (документы имеются в распоряжении редакции — прим. URA.RU). Однако никакой реакции не последовало. Мы начали собирать деньги мне на билет в Москву, чтобы озвучить проблему на самом высоком уровне». Жильцы отказываются проводить ремонтные работы из-за постоянных протечек Фото: Олеся Богатова Ранее многоквартирный дом находился под управлением компании 'Первый региональный оператор', но в 2024 году ее признали банкротом. Новым ответственным за дом стал московский оператор УКИКО, возглавляемый уральским бизнесменом Виктором Старокожевым. За последний год эта компания значительно расширила сферу своей деятельности, получив лицензию на более 700 домов в различных городах Свердловской области (Кировград, Нижний Тагил, Сысерть, Нижняя Тура, Сосьва, Серов, Реж, Первоуральск, Березовский). Старокожев в беседе с URA.RU заявил, что «многолетнее неисполнение собственниками и нанимателями помещений МКД обязанности по оплате расходов на содержание общего имущества в МКД привело к отсутствию необходимого содержания и отсутствию своевременного проведения текущего ремонта общего имущества в доме». «Это в значительной мере ухудшило техническое состояние несущих и ограждающих конструктивных элементов дома. На основании предписания организацией выполнены работы по устранению протечек с кровли дома», — отметил бизнесмен. Тем временем представители свердловского «Народного фронта» ознакомились с ситуацией и взяли ее под контроль. «Обратились в надзорные органы. Добиваемся оперативного приведения жилья в нормативное состояние или переселения людей в безопасные квартиры», — сообщили в организации. Фото: Олеся Богатова Фото: Олеся Богатова Фото: Олеся Богатова Фото: Олеся Богатова Фото: Олеся Богатова Фото: Олеся Богатова Фото: Олеся Богатова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В двухэтажке на улице Кленовой в Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошло обрушение потолка. Жильцы много лет обращались за помощью в различные инстанции, указывая на ужасное состояние дома — протечки, ржавые трубы и прогнившие конструкции, — но безуспешно. О критической ситуации журналисту URA.RU сообщила местная жительница Олеся Богатова. По ее словам, дом аварийный (официально таковым не признан), и разрушение может произойти в любой момент. «Дом 1953 года постройки представляет собой малоэтажное здание с кирпичными стенами и деревянными перекрытиями. Здесь нет ни газоснабжения, ни современных условий для комфортной жизни. В строении всего 12 квартир, и большая часть жильцов — это пенсионеры, которые прожили здесь десятки лет. Среди жильцов есть даже лежачая пенсионерка. Молодежь и семьи с детьми боятся жить в таком доме, ведь его состояние вызывает серьезные опасения — это не просто неудобные условия, но и реальная угроза жизни. На днях в одной из квартир просто рухнул потолок», — поделилась Богатова (цитаты далее в тексте — ее). По ее словам, уже несколько лет дом разрушается буквально на глазах. «Стены покрыты трещинами, перекрытия гниют и выглядят ненадежно, а в некоторых местах можно даже увидеть дыры. Дом „трещит по швам“ и с каждым годом становится все менее пригодным для проживания. Мы обеспокоены отсутствием капитального ремонта или переселения, ведь здание явно не соответствует современным стандартам безопасности и комфорта». Олеся утверждает, что регулярно сменяющие управляющие компании проводят в доме лишь косметический ремонт, и «визуально какое-то время он еще выглядел приемлемо». «Сейчас состояние дома критическое: деревянные конструкции прогнили, стены покрыты трещинами, а фундамент рушится. Проживание в этом доме стало попросту небезопасным, ведь в любой момент может произойти обрушение, и мы, жильцы, окажемся под завалами. Мы писали обращения в прокуратуру и СКР (документы имеются в распоряжении редакции — прим. URA.RU). Однако никакой реакции не последовало. Мы начали собирать деньги мне на билет в Москву, чтобы озвучить проблему на самом высоком уровне». Ранее многоквартирный дом находился под управлением компании 'Первый региональный оператор', но в 2024 году ее признали банкротом. Новым ответственным за дом стал московский оператор УКИКО, возглавляемый уральским бизнесменом Виктором Старокожевым. За последний год эта компания значительно расширила сферу своей деятельности, получив лицензию на более 700 домов в различных городах Свердловской области (Кировград, Нижний Тагил, Сысерть, Нижняя Тура, Сосьва, Серов, Реж, Первоуральск, Березовский). Старокожев в беседе с URA.RU заявил, что «многолетнее неисполнение собственниками и нанимателями помещений МКД обязанности по оплате расходов на содержание общего имущества в МКД привело к отсутствию необходимого содержания и отсутствию своевременного проведения текущего ремонта общего имущества в доме». «Это в значительной мере ухудшило техническое состояние несущих и ограждающих конструктивных элементов дома. На основании предписания организацией выполнены работы по устранению протечек с кровли дома», — отметил бизнесмен. Тем временем представители свердловского «Народного фронта» ознакомились с ситуацией и взяли ее под контроль. «Обратились в надзорные органы. Добиваемся оперативного приведения жилья в нормативное состояние или переселения людей в безопасные квартиры», — сообщили в организации.