Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу Эльдара Кабардаева, который подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Статья предусматривает ответственность за публичные призывы к террористической деятельности.
«Следствие полагает, что 02.12.2022 Кабардаев опубликовал в сообществе одного из мессенджеров комментарий, начинающийся словами „Мои братья умерли…“ и заканчивающийся словами „…не помогли“, доступный широкому кругу лиц», — сообщается в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Кабардаев был задержан 28 января. На заседании суда подозреваемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд постановил заключение под стражу. Срок действия меры пресечения установлен до 21 марта 2025 года. На данный момент обвинение не было предъявлено.
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