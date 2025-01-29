Суд в Петербурге избрал меру пресечения подозреваемому в призывах к терроризму. Фото

Подозреваемый в терроризме в Петербурге заключен под стражу
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Мужчина подозревается в публичных призывах к терроризму в соцсетях
Мужчина подозревается в публичных призывах к терроризму в соцсетях Фото:

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу Эльдара Кабардаева, который подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Статья предусматривает ответственность за публичные призывы к террористической деятельности.

«Следствие полагает, что 02.12.2022 Кабардаев опубликовал в сообществе одного из мессенджеров комментарий, начинающийся словами „Мои братья умерли…“ и заканчивающийся словами „…не помогли“, доступный широкому кругу лиц», — сообщается в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Кабардаев был задержан 28 января. На заседании суда подозреваемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд постановил заключение под стражу. Срок действия меры пресечения установлен до 21 марта 2025 года. На данный момент обвинение не было предъявлено.

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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу Эльдара Кабардаева, который подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Статья предусматривает ответственность за публичные призывы к террористической деятельности. «Следствие полагает, что 02.12.2022 Кабардаев опубликовал в сообществе одного из мессенджеров комментарий, начинающийся словами „Мои братья умерли…“ и заканчивающийся словами „…не помогли“, доступный широкому кругу лиц», — сообщается в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Кабардаев был задержан 28 января. На заседании суда подозреваемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд постановил заключение под стражу. Срок действия меры пресечения установлен до 21 марта 2025 года. На данный момент обвинение не было предъявлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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