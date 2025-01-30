Аэропорт Вашингтона закрыли из-за ЧП с самолетом

Аэропорт Вашингтона имени Рональда Рейгана приостановил прием и отправку всех рейсов из-за чрезвычайного положения с одним из самолетов. Об этом сообщают веб-сервисы и пресс-служба самого аэропорта.
«В аэропорту Ronald Reagan Washington National в Вашингтоне произошел инцидент. В настоящее время аэродром закрыт до дальнейшего уведомления. Мы поделимся подробностями, как только узнаем их», — написали на официальной странице Flightradar24 в соцсети Х.
По информации экстренных служб, легкомоторный самолет потерпел крушение, упав в реку Потомак неподалеку от аэропорта. На месте происшествия оперативно приступили к работе спасательные службы, включая пожарные бригады. На данный момент остальные подробности инцидента не раскрываются.
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