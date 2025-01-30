Российские войска подошли вплотную к Купянску

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Российские военнослужащие к северным окраинам города Купянска
Российские военнослужащие к северным окраинам города Купянска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные подошли к северным окраинам Купянска Харьковской области, значительно продвинувшись вдоль правого берега реки Оскол. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«... ВС РФ продолжили продвижение вдоль правого берега реки Оскол, подойдя к населенному пункту Голубовка. Данный населенный пункт находится на расстоянии около трех километров от северных окраин Купянска», — сказал Марочко в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, действия российских сил вынудили украинское командование перебросить подкрепления с других участков фронта для усиления обороны в районе Купянска. Марочко подчеркнул, что Голубовка, к которой подошли ВС РФ, имеет большое значение для ВСУ.

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Российские военные подошли к северным окраинам Купянска Харьковской области, значительно продвинувшись вдоль правого берега реки Оскол. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «... ВС РФ продолжили продвижение вдоль правого берега реки Оскол, подойдя к населенному пункту Голубовка. Данный населенный пункт находится на расстоянии около трех километров от северных окраин Купянска», — сказал Марочко в беседе с ТАСС. По словам эксперта, действия российских сил вынудили украинское командование перебросить подкрепления с других участков фронта для усиления обороны в районе Купянска. Марочко подчеркнул, что Голубовка, к которой подошли ВС РФ, имеет большое значение для ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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