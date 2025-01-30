Российские войска подошли вплотную к Купянску

Российские военные подошли к северным окраинам Купянска Харьковской области, значительно продвинувшись вдоль правого берега реки Оскол. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«... ВС РФ продолжили продвижение вдоль правого берега реки Оскол, подойдя к населенному пункту Голубовка. Данный населенный пункт находится на расстоянии около трех километров от северных окраин Купянска», — сказал Марочко в беседе с ТАСС.
По словам эксперта, действия российских сил вынудили украинское командование перебросить подкрепления с других участков фронта для усиления обороны в районе Купянска. Марочко подчеркнул, что Голубовка, к которой подошли ВС РФ, имеет большое значение для ВСУ.
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