В России готовятся к запрету сатанизма

В Государственной Думе России идет подготовка законопроекта, направленного на запрет сатанизма. Ожидается, что документ будет представлен в ближайшее время. Об этом заявил депутат ГД Николай Бурляев.
«...Начали подготавливать проект, которому вы сейчас дали ускорение, о запрете сатанизма», — заявил Бурляев в ходе круглого стола, организованного комитетом ГД по развитию гражданского общества, общественных и религиозных объединений. Депутат выразил надежду на то, что в течение десяти дней комитет представит проект, направленный против сатанизма.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил озабоченность по поводу деятельности сатанинских сект в России. По его словам, эти группировки продолжают свободно проводить свои ритуалы и вербовать молодежь, а также активно используют социальные сети для распространения своих взглядов, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.