В России готовятся к запрету сатанизма

Депутат Бурляев: в ГД скоро будет готов законопроект о запрете сатанизма
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бурляев заявил, что комитет подготовит законопроект в течение 10 дней
Бурляев заявил, что комитет подготовит законопроект в течение 10 дней Фото:

В Государственной Думе России идет подготовка законопроекта, направленного на запрет сатанизма. Ожидается, что документ будет представлен в ближайшее время. Об этом заявил депутат ГД Николай Бурляев.

«...Начали подготавливать проект, которому вы сейчас дали ускорение, о запрете сатанизма», — заявил Бурляев в ходе круглого стола, организованного комитетом ГД по развитию гражданского общества, общественных и религиозных объединений. Депутат выразил надежду на то, что в течение десяти дней комитет представит проект, направленный против сатанизма.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил озабоченность по поводу деятельности сатанинских сект в России. По его словам, эти группировки продолжают свободно проводить свои ритуалы и вербовать молодежь, а также активно используют социальные сети для распространения своих взглядов, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Государственной Думе России идет подготовка законопроекта, направленного на запрет сатанизма. Ожидается, что документ будет представлен в ближайшее время. Об этом заявил депутат ГД Николай Бурляев. «...Начали подготавливать проект, которому вы сейчас дали ускорение, о запрете сатанизма», — заявил Бурляев в ходе круглого стола, организованного комитетом ГД по развитию гражданского общества, общественных и религиозных объединений. Депутат выразил надежду на то, что в течение десяти дней комитет представит проект, направленный против сатанизма. Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил озабоченность по поводу деятельности сатанинских сект в России. По его словам, эти группировки продолжают свободно проводить свои ритуалы и вербовать молодежь, а также активно используют социальные сети для распространения своих взглядов, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...