ИИ спасет банки от повторения их самого страшного кошмара

Банки используют ИИ, чтобы подготовиться к возможной новой пандемии
© Служба новостей «URA.RU»
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ИИ в банках используется не только для оценки заемщиков, но и для многих других задач
ИИ в банках используется не только для оценки заемщиков, но и для многих других задач Фото:

Российские банки внедрили искусственный интеллект для прогнозирования форс-мажорных ситуаций. Например, с помощью ИИ финансовые организации стараются обезопасить себя от потерь в случае новой пандемии, рассказал в интервью URA.RU декан факультета технологий искусственного интеллекта ИТМО Семен Краев.

Банки — одни из передовиков использования ИИ, но обычно, когда говорят о применении технологии в этой сфере, вспоминают скоринг заемщиков, но искусственный интеллект используется и в других целях.

«Когда была пандемия COVID-19, она сильно повлияла на вс е процессы, в том числе банковские. И сейчас финансовые организации думают, можно ли с помощью ИИ не допустить повторения таких последствий и создать возможные сценарии действия. То есть по сути предсказать непредсказуемое», — сказал Краев.

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Российские банки внедрили искусственный интеллект для прогнозирования форс-мажорных ситуаций. Например, с помощью ИИ финансовые организации стараются обезопасить себя от потерь в случае новой пандемии, рассказал в интервью URA.RU декан факультета технологий искусственного интеллекта ИТМО Семен Краев. Банки — одни из передовиков использования ИИ, но обычно, когда говорят о применении технологии в этой сфере, вспоминают скоринг заемщиков, но искусственный интеллект используется и в других целях. «Когда была пандемия COVID-19, она сильно повлияла на вс е процессы, в том числе банковские. И сейчас финансовые организации думают, можно ли с помощью ИИ не допустить повторения таких последствий и создать возможные сценарии действия. То есть по сути предсказать непредсказуемое», — сказал Краев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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