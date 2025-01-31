ИИ спасет банки от повторения их самого страшного кошмара

Российские банки внедрили искусственный интеллект для прогнозирования форс-мажорных ситуаций. Например, с помощью ИИ финансовые организации стараются обезопасить себя от потерь в случае новой пандемии, рассказал в интервью URA.RU декан факультета технологий искусственного интеллекта ИТМО Семен Краев.
Банки — одни из передовиков использования ИИ, но обычно, когда говорят о применении технологии в этой сфере, вспоминают скоринг заемщиков, но искусственный интеллект используется и в других целях.
«Когда была пандемия COVID-19, она сильно повлияла на вс е процессы, в том числе банковские. И сейчас финансовые организации думают, можно ли с помощью ИИ не допустить повторения таких последствий и создать возможные сценарии действия. То есть по сути предсказать непредсказуемое», — сказал Краев.
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