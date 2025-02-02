ВСУ 1 февраля нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже Курской области, в результате чего погибли десятки мирных жителей. Инцидент привлек внимание военных корреспондентов, которые предполагают скрытые мотивы Киева. Следственный комитет России начнет расследование против командира ВСУ Ростислава Карпуши (внесен в реестр экстремистов и террористов), подозреваемого в организации нападения. Ситуация на фронте остается напряженной, с активными боями и контратаками обеих сторон. Ход боев и ситуация на фронте — в материале URA.RU.
Удар ВСУ по школе в Судже
Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о ракетном ударе, нанесенном ВСУ 1 февраля по школе-интернату в Судже Курской области. По предварительным данным, из Сумской области было выпущено четыре ракеты, в результате чего погибли десятки мирных жителей, находившихся в интернате, который ранее принимал людей, лишившихся крова в ходе нападения ВСУ в августе прошлого года.
Котенок констатировал, что украинские военные могли использовать удар по зданию интерната для сокрытия следов своих преступлений. Военный блогер Юрий Подоляка также указал на наличие у Киева мотива для удара из-за международного скандала, связанного с убийствами гражданских лиц в Русском Поречном. Такого же мнения придерживается и посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Российские военные telegram-каналы подтвердили запуск ракет из Сумской области, зафиксировав момент пуска. В ответ на обвинения в причастности Москвы к этому событию, российские представители заявили, что за полгода боевых действий авиация ВС РФ не наносила ударов по населенным пунктам, подчеркивая, что ракеты были запущены с украинской стороны.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира 19 отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши (внесен в реестр террористов и экстремистов), подозреваемого в организации этого удара. Точные данные о количестве жертв отсутствуют. Продолжается расследование обстоятельств произошедшего.
Зверства в Русском Поречном
Пленный военный ВСУ рассказал о зверствах, совершенных его командой в деревне Русское Поречное. Он описал, как их группа активно уничтожала гражданское население по указанию командования. Среди жертв были как мужчины, так и женщины, которых, по его словам, жестоко пытали и убивали. Приведенные подробности включают изнасилования и поджоги, а также акты насилия, такие как забрасывание гранатами в подвалы, где прятались мирные жители. Военнопленный утверждает, что количество жертв достигло 22 человек, передает Пятый канал.
Курское направление
Продолжаются интенсивные сражения, в ходе которых ВСУ регулярно перебрасывает свои резервы, участвуя во встречных боях. Обстановка остается стабильной, однако никаких значительных изменений на линии боевого соприкосновения не наблюдается. ВС РФ продолжают оказывать давление на украинскую оборону, в то время как ВСУ активно осуществляют контратаки, пытаясь переломить ход событий.
Запорожское направление
Положение здесь также в состоянии относительной стабильности по линии боевого соприкосновения. На данном направлении продолжаются позиционные бои, где обе стороны активно используют средства дальнего поражения.
Харьковское направление
На правом берегу реки Оскол, российские позиции продолжают укрепляться. Происходит расширение контролируемой территории.
Донецкое направление
После установления контроля российской армией над Великой Новоселкой ВСУ активно пытаются установить свои позиции на новой линии обороны, максимально используя особенности местного ландшафта. Подразделения ВС РФ не позволяют украинским войскам расслабиться, методично уничтожая укрепления ВСУ с помощью средств дальнего поражения, что позволяет удерживать инициативу. На данный момент активные наступательные действия отсутствуют, что, вероятно, связано с ротацией и перегруппировкой российских войск, которые ведутся в этом районе.
Западнее Курахово российская артиллерия наносит удары по позициям украинских войск в Дачном. Только после этого российская пехота начинает закрепляться на занятых рубежах. Также к западу от Курахово ВС РФ продолжают наступление в сторону Константинополя.
Часовоярское направление
В Часове Яре российские войска заняли микрорайон Северный. В Торецке взят пригород Крымское. К югу и юго-западнее Покровска ВС РФ продолжают наступление, демонстрируя тактические успехи. Продолжается штурм, в ходе которого российские войска оказывают давление на оборону украинской армии. ВСУ проводят контратаки.
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