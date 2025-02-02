Как выступили российские бойцы на турнире UFC в Эр-Рияде: обзор боев

Вечером 1 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошел крупный турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250. Ивент привлек большое внимание фанатов ММА из России, ведь в его карде было сразу несколько бойцов с постсоветского пространства. Подробнее о том, как прошел турнир и каковы его итоги, — в материале URA.RU.
Место проведения и главные бои UFC Fight Night 250
UFC Fight Night 250 состоялся на арене в Эр-Рияде, которая уже не раз принимала у себя турниры сильнейшего ММА-промоушена мира. Главным событием шоу стал бой между французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым и экс-чемпионом UFC нигерийцем Исраэлем Адесаньей. Со-главным событием был назначен поединок россиянина Шарабутдина Магомедова против англичанина Майкла Пэйджа.
Российские бойцы на UFC Fight Night 250
Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк
Одной из главных надежд российских болельщиков на этом турнире был 32-летний тяжеловес Сергей Павлович (18-3). В крайних двух боях он уступил топам дивизиона Тому Аспиналлу и Александру Волкову, поэтому поединок против возрастного суринамца Жаирзиньо Розенстрайка (15-5) имел для него большое значение.
Три раунда противостояния прошли при подавляющем преимуществе Павловича. Он переигрывал соперника в стойке, несколько раз потряс, а также успешно проводил тейкдауны. Однако нокаутировать Розенстрайка Сергею не удалось. Тем не менее, россиянин одержал убедительную победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) и прервал серию из двух поражений. Теперь рекорд Павловича — 19-3, и он остается одним из главных проспектов тяжелого веса.
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пэйдж
В соглавном бою 30-летний Шарабутдин Магомедов (15-0) встретился в октагоне с 37-летним британцем Майклом Пэйджем (22-3). Для непобежденного россиянина это был 5-й поединок в UFC и, наконец, с по-настоящему грозным оппонентом.
К сожалению, опыт Пэйджа сыграл свою роль. Он умело избегал атак Магомедова, работая вторым номером и пользуясь преимуществом в размахе рук. Тем не менее, Шарабутдин старался прессинговать и идти вперед. Но этого оказалось недостаточно — все трое судей отдали победу Пэйджу: 30-27, 30-27, 29-28. Первое поражение в карьере россиянина, его рекорд теперь — 15-1.
Саид Нурмагомедов — Винисиус Оливейра
Другой легчайший вес UFC, 32-летний Саид Нурмагомедов (18-3), провел поединок против 29-летнего бразильца Винисиуса Оливейры. Оба бойца имели опыт выступлений в лучшем ММА-промоушене мира.
Схватка прошла всю дистанцию в 3 раунда, по итогам которых судьи единодушно отдали победу Оливейре — 29-28, 29-28, 29-28. Саид выглядел неплохо, но южноамериканец оказался чуть лучше. Это уже 4-е поражение Нурмагомедова в профи и 3-е в UFC. Его рекорд — 18-4.
Шамиль Газиев — Томас Петерсен
Зато на UFC Fight Night 250 успешно выступил другой боец — 34-летний российский тяжеловес Шамиль Газиев (13-1). В предварительном карде он вышел в октагон против американца Томаса Петерсена (9-2). Газиев впечатляюще начал, нокаутировав оппонента уже на 4-й минуте 1-го раунда.
Мухаммаджон Наимов — Каан Офли
30-летний полулегковес из Таджикистана Мухаммаджон Наимов (11-3) единогласным решением судей одолел 31-летнего австралийца Каана Офли. Наимов выглядел сильнее оппонента на протяжении всех трех раундов.
Главный бой турнира UFC Fight Night 250: Адесанья против Имавова
В мэйн-ивенте шоу Нассурдин Имавов (15-4) устроил сенсацию, нокаутировав экс-чемпиона среднего веса UFC Исраэля Адесанью (24-4) на 30-й секунде 2-го раунда. Француз дагестанского происхождения поймал нигерийца правым оверхендом, после чего провел серию добивающих ударов. Рефери быстро остановил бой, зафиксировав чистую победу Имавова.
Это четвертая победа 29-летнего Нассурдина подряд, и теперь он близок к титульному поединку. А вот 35-летний Адесанья проиграл третий бой из последних четырех — кажется, его карьера близится к закату.
Итоги UFC Fight Night 250 для постсоветских бойцов
Турнир в Эр-Рияде завершился с небольшим перевесом в пользу представителей ММА из бывшего СССР со счетом 3-2:
- Сергей Павлович вернулся на победный путь в тяжелом весе;
- Шарабутдин Магомедов впервые проиграл в профи;
- Саид Нурмагомедов потерпел 3-е поражение в UFC;
- Шамиль Газиев ярко нокаутировал соперника в первом раунде;
- Мухаммаджон Наимов одержал победу единогласным решением.
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