Снегоуборочная машина столкнулась с автобусом, который ехал из Таллина в Питер

Трагическое ДТП произошло в Ленинградской области на скоростной трассе «Нарва» вблизи Кингисеппа. Снегоуборочная машина столкнулась с междугородним автобусом Lux Express, в результате чего погибли два человека, еще двое получили травмы.
«Два человека погибли, двое пострадали. Известно, что столкновение обоюдное», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти изданию «КП-Петербург». По словам свидетелей, опубликованным в социальных сетях, после столкновения у автобуса была сильно повреждена кабина и одна из сторон.
Авария произошла на 135-м километре автодороги. В момент ДТП в автобусе находились пассажиры, которые, несмотря на серьезные повреждения транспортного средства, смогли самостоятельно выбраться наружу и прийти в себя на обочине дороги.
На 24-м километре автодороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись три автомобиля. По информации, предоставленной Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России по Тюменской области, в результате аварии погибли три человека, среди которых один ребенок. Кроме того, шестеро получили травмы, включая четверых детей.
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