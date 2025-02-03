Снегоуборочная машина столкнулась с автобусом, который ехал из Таллина в Питер

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Под Кингисеппом столкнулись автобус и снегоуборочная техника, есть погибшие
Под Кингисеппом столкнулись автобус и снегоуборочная техника, есть погибшие Фото:

Трагическое ДТП произошло в Ленинградской области на скоростной трассе «Нарва» вблизи Кингисеппа. Снегоуборочная машина столкнулась с междугородним автобусом Lux Express, в результате чего погибли два человека, еще двое получили травмы.

«Два человека погибли, двое пострадали. Известно, что столкновение обоюдное», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти изданию «КП-Петербург». По словам свидетелей, опубликованным в социальных сетях, после столкновения у автобуса была сильно повреждена кабина и одна из сторон.

Авария произошла на 135-м километре автодороги. В момент ДТП в автобусе находились пассажиры, которые, несмотря на серьезные повреждения транспортного средства, смогли самостоятельно выбраться наружу и прийти в себя на обочине дороги.

На 24-м километре автодороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись три автомобиля. По информации, предоставленной Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России по Тюменской области, в результате аварии погибли три человека, среди которых один ребенок. Кроме того, шестеро получили травмы, включая четверых детей.

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Трагическое ДТП произошло в Ленинградской области на скоростной трассе «Нарва» вблизи Кингисеппа. Снегоуборочная машина столкнулась с междугородним автобусом Lux Express, в результате чего погибли два человека, еще двое получили травмы. «Два человека погибли, двое пострадали. Известно, что столкновение обоюдное», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти изданию «КП-Петербург». По словам свидетелей, опубликованным в социальных сетях, после столкновения у автобуса была сильно повреждена кабина и одна из сторон. Авария произошла на 135-м километре автодороги. В момент ДТП в автобусе находились пассажиры, которые, несмотря на серьезные повреждения транспортного средства, смогли самостоятельно выбраться наружу и прийти в себя на обочине дороги. На 24-м километре автодороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись три автомобиля. По информации, предоставленной Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России по Тюменской области, в результате аварии погибли три человека, среди которых один ребенок. Кроме того, шестеро получили травмы, включая четверых детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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