На Уралмаше девушка рухнула с балкона и разбилась насмерть. Видео

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Рейд военных следователей на овощебазу № 4. Екатеринбург , следственный комитет, автомобиль скр
На место ЧП приехали силовики (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 3 февраля девушка выпала с балкона жилого комплекса возле ТРЦ Veer Mall и разбилась насмерть. Об этом URA.RU рассказала очевидица.

«Возле Veer Mall девушка выпала с балкона», — сказала собеседница. Тело обнаружили на крыше крыльца здания, на место ЧП приехали сотрудники полиции.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

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В Екатеринбурге днем 3 февраля девушка выпала с балкона жилого комплекса возле ТРЦ Veer Mall и разбилась насмерть. Об этом URA.RU рассказала очевидица. «Возле Veer Mall девушка выпала с балкона», — сказала собеседница. Тело обнаружили на крыше крыльца здания, на место ЧП приехали сотрудники полиции. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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