На место ЧП приехали силовики (архивное фото)
В Екатеринбурге днем 3 февраля девушка выпала с балкона жилого комплекса возле ТРЦ Veer Mall и разбилась насмерть. Об этом URA.RU рассказала очевидица.
«Возле Veer Mall девушка выпала с балкона», — сказала собеседница. Тело обнаружили на крыше крыльца здания, на место ЧП приехали сотрудники полиции.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
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