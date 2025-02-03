Shaman и Мизулина поцеловались при детях. Видео

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SHAMAN сделал вид, что поцеловался с Мизулиной на концерте в школе
SHAMAN сделал вид, что поцеловался с Мизулиной на концерте в школе Фото:

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина «поцеловались» во время концерта в московской школе №1409. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Екатерина Мизулина поцеловалась с певцом Шаманом во время концерта в московской школе», — сообщили в telegram-канале Baza. В telegram-канале «Москва сегодня» опубликовали видео с концерта, а также отметили, что на поцелуй Мизулину и Дронова уговорили школьники.

Слухи о романе Мизулиной и Дронова стали распространяться в соцсетях одновременно с информацией о его разводе. Конкретных подтверждений этому нет, однако пара не раз делала намеки в своих соцсетях. Мизулина несколько раз упоминала Дронова в своем telegram-канале, публиковала фото и видео с ним. На одном они вместе пели гимн России, на другом Дронов поздравлял ее с днем рождения, на третьем — они были вместе в домашней обстановке, глава «Лиги безопасного интернета» стояла с букетом роз.

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Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина «поцеловались» во время концерта в московской школе №1409. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Екатерина Мизулина поцеловалась с певцом Шаманом во время концерта в московской школе», — сообщили в telegram-канале Baza. В telegram-канале «Москва сегодня» опубликовали видео с концерта, а также отметили, что на поцелуй Мизулину и Дронова уговорили школьники. Слухи о романе Мизулиной и Дронова стали распространяться в соцсетях одновременно с информацией о его разводе. Конкретных подтверждений этому нет, однако пара не раз делала намеки в своих соцсетях. Мизулина несколько раз упоминала Дронова в своем telegram-канале, публиковала фото и видео с ним. На одном они вместе пели гимн России, на другом Дронов поздравлял ее с днем рождения, на третьем — они были вместе в домашней обстановке, глава «Лиги безопасного интернета» стояла с букетом роз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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