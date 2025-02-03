Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина «поцеловались» во время концерта в московской школе №1409. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Екатерина Мизулина поцеловалась с певцом Шаманом во время концерта в московской школе», — сообщили в telegram-канале Baza. В telegram-канале «Москва сегодня» опубликовали видео с концерта, а также отметили, что на поцелуй Мизулину и Дронова уговорили школьники.
Слухи о романе Мизулиной и Дронова стали распространяться в соцсетях одновременно с информацией о его разводе. Конкретных подтверждений этому нет, однако пара не раз делала намеки в своих соцсетях. Мизулина несколько раз упоминала Дронова в своем telegram-канале, публиковала фото и видео с ним. На одном они вместе пели гимн России, на другом Дронов поздравлял ее с днем рождения, на третьем — они были вместе в домашней обстановке, глава «Лиги безопасного интернета» стояла с букетом роз.
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