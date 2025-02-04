На Камчатке нашли убийцу директора гостиницы «Петропавловск»

В Камчатском крае взят под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве генерального директора гостиничного комплекса «Петропавловск» Руслана Кузнецова. Об этом сообщили в Следственном Управлении СК РФ по Камчатскому краю.
«Городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого по факту совершения умышленного причинения смерти генеральному директору гостиничного комплекса», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В рамках расследования уголовного дела в настоящее время назначены необходимые экспертизы, а также проводятся следственные и другие процессуальные мероприятия. Они направлены на всестороннее установление обстоятельств преступления и формирование устойчивой доказательственной базы.
Ранее в Петропавловске-Камчатском мужчина расстрелял директора гостиницы «Петропавловск» Руслана Кузнецова. Сообщалось, что мужчину убили в его рабочем кабинете, застрелив из нарезного карабина. Пострадавший скончался на месте.
По данным следствия, убийцей оказался 67-летний соучредитель гостиницы. После содеянного он сам вызвал правоохранителей на место преступления, передает RT.
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