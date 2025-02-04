На Камчатке нашли убийцу директора гостиницы «Петропавловск»

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В Камчатском крае арестован мужчина, обвиняемый в убийстве директора гостиничного комплекса
В Камчатском крае арестован мужчина, обвиняемый в убийстве директора гостиничного комплекса Фото:

В Камчатском крае взят под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве генерального директора гостиничного комплекса «Петропавловск» Руслана Кузнецова. Об этом сообщили в Следственном Управлении СК РФ по Камчатскому краю.

«Городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого по факту совершения умышленного причинения смерти генеральному директору гостиничного комплекса», — сообщили в  пресс-службе ведомства. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В рамках расследования уголовного дела в настоящее время назначены необходимые экспертизы, а также проводятся следственные и другие процессуальные мероприятия. Они направлены на всестороннее установление обстоятельств преступления и формирование устойчивой доказательственной базы.

Ранее в Петропавловске-Камчатском мужчина расстрелял директора гостиницы «Петропавловск» Руслана Кузнецова. Сообщалось, что мужчину убили в его рабочем кабинете, застрелив из нарезного карабина. Пострадавший скончался на месте.

По данным следствия, убийцей оказался 67-летний соучредитель гостиницы. После содеянного он сам вызвал правоохранителей на место преступления, передает RT.

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В Камчатском крае взят под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве генерального директора гостиничного комплекса «Петропавловск» Руслана Кузнецова. Об этом сообщили в Следственном Управлении СК РФ по Камчатскому краю. «Городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого по факту совершения умышленного причинения смерти генеральному директору гостиничного комплекса», — сообщили в  пресс-службе ведомства. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В рамках расследования уголовного дела в настоящее время назначены необходимые экспертизы, а также проводятся следственные и другие процессуальные мероприятия. Они направлены на всестороннее установление обстоятельств преступления и формирование устойчивой доказательственной базы. Ранее в Петропавловске-Камчатском мужчина расстрелял директора гостиницы «Петропавловск» Руслана Кузнецова. Сообщалось, что мужчину убили в его рабочем кабинете, застрелив из нарезного карабина. Пострадавший скончался на месте. По данным следствия, убийцей оказался 67-летний соучредитель гостиницы. После содеянного он сам вызвал правоохранителей на место преступления, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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