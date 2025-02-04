В России сдержат рост тарифов ЖКХ

Обновление инженерных сетей в России поможет сдержать повышение «коммуналки». Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, модернизация инфраструктуры ЖКХ позволит к концу 2030 года улучшить качество коммунальных услуг для 20 млн россиян. Эксперты URA.RU пояснили, что новый цифровой сервис поможет точно просчитывать стоимость инвестпроектов, планировать модернизацию и системно подходить к регулированию тарифов для населения.
«Одно из ключевых направлений работы строительного комплекса России на ближайшие годы – модернизация коммунальной инфраструктуры. Это крайне важная сфера, которая напрямую влияет на комфорт, настроение и благополучие людей. Одновременно с этим ЖКХ — одна из самых чувствительных отраслей, требующая большого внимания и объема работы. По поручению президента к 2030 году в России необходимо добиться улучшения качества коммунальных услуг для 20 млн граждан», — сказал Марат Хуснуллин.
По словам вице-премьера, новый нацпроект «Инфраструктура для жизни», который стартовал в 2025 году, позволит нарастить темпы обновления инфраструктуры. За два года проведено свыше 1,1 тысячи мероприятий в коммунальной сфере. С 2023 года отремонтированы и построены более 2 тысяч километров сетей, а также котельных, водозабора, очистных сооружений. Марат Хуснуллин отметил, что наибольший объем работы сделан в Смоленской области, где обновили 209,2 км сетей и ввели в эксплуатацию шесть объектов, а также в Свердловской (189,3 км) и Челябинской (137,8 км и два объекта) областях. Лидеры по обновлению сетей — Татарстан (128 км) и Башкортостан (115 км).
По словам генерального директора Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшата Шагиахметова, комплексная модернизация будет опираться на цифровой сервис для учета инфраструктуры и мониторинга износа объектов. Объекты вносятся регионами в отраслевую автоматизированную информационную систему (АИС) ФРТ с 2019 года.
Цифровой сервис поможет рационально тратить деньги на ремонты и инвестпроекты, просчитывать их экономические последствия. «Всю эту картину можно будет увязать с более прозрачными механизмами регулирования тарифов для населения, бизнеса и соцобъектов, сделать коммунальные платежи более справедливыми», — считает руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое РФ Алексей Макрушин.
Сейчас правительство сделало первый шаг — собирает информацию, вторым будет работа аналитической платформы, которая позволит делать выводы. «Глобально это будет сводный план, в котором будет информация из регионов. Эксперты увидят, где самые старые объекты, где они дольше всего не ремонтировались, где наиболее вероятна авария. Эти данные будут использоваться при разработке федерального проекта и региональных программ», — пояснил Макрушин.
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