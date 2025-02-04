В Москве рекордно подскочит давление

К субботе, 8 февраля, атмосферное давление в Москве подскочит до рекордных показателей, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, впервые с 1879 года оно поднимется до 775-777 миллиметров ртутного столба.
«Уже сегодня [4 февраля] давление выше нормы на 8–10 миллиметров ртутного столба... Максимум прогнозируется в субботу — 775–777 миллиметров ртутного столб», — рассказал Вильфанд в беседе с РИА Новости. На протяжении всей недели атмосферное давление в столице будет подниматься на пять миллиметров каждый день.
Эксперт также отметил, что в настоящее время антициклон широко выражен в азиатской части страны. Постепенно он будет передвигаться на запад через Урал и придет в европейскую часть России.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал шокирующий прогноз погоды на февраль 2025 года. Он подчеркнул, что в этом месяце не будет настоящей зимы в Центральной части России. Температура воздуха не опустится ниже -6 градусов.
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