Спикером финского парламента стал депутат, призывавший к смерти русских военных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спикером финского парламента снова стал Юсси Халла-ахо
Спикером финского парламента снова стал Юсси Халла-ахо Фото:

Представитель правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо вновь избран спикером финского парламента, сообщается на официальном сайте парламента Финляндии. В 2023 году Халла-ахо призывал убивать российских военнослужащих.

«Поскольку депутат Халла-ахо набрал более половины голосов в поддержку, он избирается спикером парламента на 2025 год», — объявили на заседании. Трансляция мероприятия шла на сайте парламента.

Это уже третий раз, как Халла-ахо занимает должность спикера. Он получил 105 голосов от депутатов, что значительно больше по сравнению с прошлым годом, когда политик заручился поддержкой 91 депутата. Партия «Истинные финны», членом которой он является, в настоящее время входит в состав коалиционного правительства премьера Петтери Орпо.

Финский парламентарий Юсси Халла-ахо в 2023 году выступил с агрессивным призывом, направленным против военнослужащих российской армии. Он также заказал надпись на артиллерийском снаряде «За свободу Финляндии» через специальный сервис на Украине. В своих комментариях в соцсетях депутат утверждал, что любые меры, направленные на уничтожение российских военных, являются «правильными и необходимыми». Такие высказывания получили критику со стороны лидера Левого союза и министра образования Финляндии Ли Андерссон, которая осудила слова коллеги, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представитель правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо вновь избран спикером финского парламента, сообщается на официальном сайте парламента Финляндии. В 2023 году Халла-ахо призывал убивать российских военнослужащих. «Поскольку депутат Халла-ахо набрал более половины голосов в поддержку, он избирается спикером парламента на 2025 год», — объявили на заседании. Трансляция мероприятия шла на сайте парламента. Это уже третий раз, как Халла-ахо занимает должность спикера. Он получил 105 голосов от депутатов, что значительно больше по сравнению с прошлым годом, когда политик заручился поддержкой 91 депутата. Партия «Истинные финны», членом которой он является, в настоящее время входит в состав коалиционного правительства премьера Петтери Орпо. Финский парламентарий Юсси Халла-ахо в 2023 году выступил с агрессивным призывом, направленным против военнослужащих российской армии. Он также заказал надпись на артиллерийском снаряде «За свободу Финляндии» через специальный сервис на Украине. В своих комментариях в соцсетях депутат утверждал, что любые меры, направленные на уничтожение российских военных, являются «правильными и необходимыми». Такие высказывания получили критику со стороны лидера Левого союза и министра образования Финляндии Ли Андерссон, которая осудила слова коллеги, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...