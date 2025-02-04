Спикером финского парламента стал депутат, призывавший к смерти русских военных

Представитель правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо вновь избран спикером финского парламента, сообщается на официальном сайте парламента Финляндии. В 2023 году Халла-ахо призывал убивать российских военнослужащих.
«Поскольку депутат Халла-ахо набрал более половины голосов в поддержку, он избирается спикером парламента на 2025 год», — объявили на заседании. Трансляция мероприятия шла на сайте парламента.
Это уже третий раз, как Халла-ахо занимает должность спикера. Он получил 105 голосов от депутатов, что значительно больше по сравнению с прошлым годом, когда политик заручился поддержкой 91 депутата. Партия «Истинные финны», членом которой он является, в настоящее время входит в состав коалиционного правительства премьера Петтери Орпо.
Финский парламентарий Юсси Халла-ахо в 2023 году выступил с агрессивным призывом, направленным против военнослужащих российской армии. Он также заказал надпись на артиллерийском снаряде «За свободу Финляндии» через специальный сервис на Украине. В своих комментариях в соцсетях депутат утверждал, что любые меры, направленные на уничтожение российских военных, являются «правильными и необходимыми». Такие высказывания получили критику со стороны лидера Левого союза и министра образования Финляндии Ли Андерссон, которая осудила слова коллеги, передает RT.
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