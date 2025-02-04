Стало известно, на сколько выросло производство вина в России за 2024 год

Производство российского вина достигло 60 декалитров в 2024 году
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В РФ стали производить больше вина из-за мер правительства и увеличения виноградников
В РФ стали производить больше вина из-за мер правительства и увеличения виноградников Фото:

Производство вина и коньяка в России достигло 60 декалитров в 2024 году. Об эту сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

«В прошлом году отечественные виноделы выпустили порядка 61 млн дал вина и коньяка», — рассказали URA.RU в пресс-службе Минсельхоза России. Отмечается, что этот показатель составил на 13,4% больше, чем в 2023 году. Основными регионами, где производится вино, являются Краснодарский край, Крым и Дагестан.

Тихих вин произведено 32,6 миллионов декалитров, игристых — 17,6 миллионов, крепленых — 1,1 миллионов. Также было произведено 9,7 миллионов декалитров коньяка.

Причиной роста стали защитные меры Правительства РФ, создающие благоприятной среды для отечественных производителей. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Петр Ефремов. Он добавил, что также на рост производства вина повлияло увеличение площади виноградников. 

Ефремов выразил уверенность, что спрос на отечественное вино будет увеличиваться. В настоящее время на рынке, по его словам, сложился высокий спрос на белые, питкие красные и игристые вина.

В Минсельхозе подчеркнули, что ведомство реализует проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» с 2022 года. В этом проекте объединены все востребованные меры поддержки: компенсация понесенных затрат на питомники, льготные кредитование и лизинг, гранты на развитие агротуризма и семейных ферм, поддержка мелиорации и экспорта, агрострахование и другие. 

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Производство вина и коньяка в России достигло 60 декалитров в 2024 году. Об эту сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ. «В прошлом году отечественные виноделы выпустили порядка 61 млн дал вина и коньяка», — рассказали URA.RU в пресс-службе Минсельхоза России. Отмечается, что этот показатель составил на 13,4% больше, чем в 2023 году. Основными регионами, где производится вино, являются Краснодарский край, Крым и Дагестан. Тихих вин произведено 32,6 миллионов декалитров, игристых — 17,6 миллионов, крепленых — 1,1 миллионов. Также было произведено 9,7 миллионов декалитров коньяка. Причиной роста стали защитные меры Правительства РФ, создающие благоприятной среды для отечественных производителей. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Петр Ефремов. Он добавил, что также на рост производства вина повлияло увеличение площади виноградников.  Ефремов выразил уверенность, что спрос на отечественное вино будет увеличиваться. В настоящее время на рынке, по его словам, сложился высокий спрос на белые, питкие красные и игристые вина. В Минсельхозе подчеркнули, что ведомство реализует проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» с 2022 года. В этом проекте объединены все востребованные меры поддержки: компенсация понесенных затрат на питомники, льготные кредитование и лизинг, гранты на развитие агротуризма и семейных ферм, поддержка мелиорации и экспорта, агрострахование и другие. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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