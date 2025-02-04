Посол Украины: Киев устроит выборы президента, если этого захочет Белый дом

Если администрация нового президента США Дональда Трампа поднимет вопрос о выборах на Украине в 2025 году, то Киев будет обсуждать эту тему. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.
«Если команда американского президента Дональда Трампа будет его (вопрос о необходимости проведения выборов украинского президента, — прим. URA.RU) поднимать — Украина готова к обсуждению», — сообщила Оксана Маркарова, ее слова передает украинское издание «Европейская правда». Она подчеркнула, что ранее вопрос о выборах президента на Украине обсуждался только теоретически — якобы во время конфликта с Россией выборы не могут быть проведены. Причина этого, по словам Маркаровой, — невозможность обеспечения полного доступа к голосованию и кандидированию.
Однако ранее стало известно, что в США хотят выборов на Украине, особенно в случае заключения перемирия. Об этом заявлял спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог. Он подчеркивал, что множество демократических стран проводили выборы во время боевых действий.
Срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. С тех пор он является нелегитимным главой страны, поскольку непроведение выборов противоречит Конституции Украины. Сам Зеленский сообщал, что сохранение его полномочий связано с военным положением в стране, которое он продляет каждые 90 дней.
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