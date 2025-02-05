Посол Андреев предрек самоубийство Польши из-за Украины

Военные расходы Польши на Украину бессмысленны потенциально самоубийственны. Об этом заявил посол России в Польше Сергей Андреев.
«Эти траты бессмысленны: если для защиты от нас, то мы на Польшу нападать не собираемся, нам это ни к чему; если для нападения на Россию или Белоруссию или для участия в боевых действиях против России в зоне СВО, то это прямой путь к самоубийству», — сказал Андреев. Информацию об этом передает РИА Новости.
Андреев также отметил, что польские власти находят как оправдать увеличение военных расходов. «На публику эти приготовления, естественно, оправдываются „российской угрозой“, — заявил Андреев.
Ранее стало известно, что военный бюджет Польши на 2025 год достигнет рекордной суммы более 46 миллиардов долларов. Новый бюджет составит 4,7% от ВВП страны.
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