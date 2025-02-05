SHOT: Зеленский угрожает Верке Сердючке мобилизацией

Действующий президент Украины Владимир Зеленский угрожает Андрею Данилко (Верка Сердючка) мобилизацией. Как сообщают telegram-каналы, артиста не выпускают из страны для выступления на корпоративах.
«Частный тур Сердючки в США в 2023-м уже был отменен. Официальная причина — попадание Данилко и его команды под призывной возраст и запрет на выезд из страны», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что покинуть Украину артист может только с согласованием Минкульта.
По данным источника, для получения разрешения на выезд из страны Данилко должен выполнить ряд условий. Среди них — устроить благотворительное мероприятие, а также выступать только для «поддержки своей страны». Еще обязательно наличие специального сотрудника рядом с артистом.
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