SHOT: Зеленский угрожает Верке Сердючке мобилизацией

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Зеленского обвиняют в угрозах Андрею Данилко (Верка Сердючка)
Зеленского обвиняют в угрозах Андрею Данилко (Верка Сердючка) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Действующий президент Украины Владимир Зеленский угрожает Андрею Данилко (Верка Сердючка) мобилизацией. Как сообщают telegram-каналы, артиста не выпускают из страны для выступления на корпоративах.

«Частный тур Сердючки в США в 2023-м уже был отменен. Официальная причина — попадание Данилко и его команды под призывной возраст и запрет на выезд из страны», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что покинуть Украину артист может только с согласованием Минкульта.

По данным источника, для получения разрешения на выезд из страны Данилко должен выполнить ряд условий. Среди них — устроить благотворительное мероприятие, а также выступать только для «поддержки своей страны». Еще обязательно наличие специального сотрудника рядом с артистом.

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Действующий президент Украины Владимир Зеленский угрожает Андрею Данилко (Верка Сердючка) мобилизацией. Как сообщают telegram-каналы, артиста не выпускают из страны для выступления на корпоративах. «Частный тур Сердючки в США в 2023-м уже был отменен. Официальная причина — попадание Данилко и его команды под призывной возраст и запрет на выезд из страны», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что покинуть Украину артист может только с согласованием Минкульта. По данным источника, для получения разрешения на выезд из страны Данилко должен выполнить ряд условий. Среди них — устроить благотворительное мероприятие, а также выступать только для «поддержки своей страны». Еще обязательно наличие специального сотрудника рядом с артистом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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