В Перми офис, ангар и котельную продают за 190 млн рублей

В Свердловском районе Перми на улице Васильева продается комплекс зданий. В настоящее время там расположен сервисный центр компании «Санмикс», занимающейся монтажом, ремонтом и обслуживанием систем отопления и водоснабжения. Стоимость готового арендного бизнеса — 190 млн рублей.
«Имущественный комплекс включает в себя современный двухэтажный офис, огромный ангар-склад с отоплением, газовую котельную, которая отапливает все помещения», — сказано на сайте бесплатных объявлений.
Территория на 100% заполнена арендатором. Общая площадь комплекса составляет 2569,9 квадратных метра. Все помещения готовы к эксплуатации.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается завод, поставляющий стройматериалы для аэропорта. Стоимость объекта составила 25 млн рублей.
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