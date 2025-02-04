04 февраля 2025

В Перми офис, ангар и котельную продают за 190 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Комплекс зданий находится на улице Васильева
Комплекс зданий находится на улице Васильева Фото:

В Свердловском районе Перми на улице Васильева продается комплекс зданий. В настоящее время там расположен сервисный центр компании «Санмикс», занимающейся монтажом, ремонтом и обслуживанием систем отопления и водоснабжения. Стоимость готового арендного бизнеса — 190 млн рублей.

«Имущественный комплекс включает в себя современный двухэтажный офис, огромный ангар-склад с отоплением, газовую котельную, которая отапливает все помещения», — сказано на сайте бесплатных объявлений.

Территория на 100% заполнена арендатором. Общая площадь комплекса составляет 2569,9 квадратных метра. Все помещения готовы к эксплуатации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается завод, поставляющий стройматериалы для аэропорта. Стоимость объекта составила 25 млн рублей.

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В Свердловском районе Перми на улице Васильева продается комплекс зданий. В настоящее время там расположен сервисный центр компании «Санмикс», занимающейся монтажом, ремонтом и обслуживанием систем отопления и водоснабжения. Стоимость готового арендного бизнеса — 190 млн рублей. «Имущественный комплекс включает в себя современный двухэтажный офис, огромный ангар-склад с отоплением, газовую котельную, которая отапливает все помещения», — сказано на сайте бесплатных объявлений. Территория на 100% заполнена арендатором. Общая площадь комплекса составляет 2569,9 квадратных метра. Все помещения готовы к эксплуатации. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается завод, поставляющий стройматериалы для аэропорта. Стоимость объекта составила 25 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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