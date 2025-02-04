В Кургане состоялся важный этап городского конкурса «Учитель года — 2025», в рамках которого завершились первые испытания для участников двух номинаций: «Учитель года» и «Педагогический дебют». Об этом сообщает пресс-служба администрации Кургана.
По итогам проведенных испытаний стали известны имена финалистов в обеих номинациях. В категории «Учитель года» в финал вышли пять педагогов, каждый из которых продемонстрировал высокий уровень профессионализма и преданности своему делу. В числе финалистов:
Елена Зырянова — учитель английского языка школы № 7. Елена зарекомендовала себя как опытный специалист, активно внедряющий современные методики обучения.
Елена Колотовкина — учитель математики школы № 22. Она известна своим креативным подходом к обучению и способностью заинтересовать учеников.
Любовь Пудова — учитель русского языка и литературы лицея № 12. Любовь активно участвует в различных конкурсах и проектах, направленных на развитие литературного творчества среди школьников.
Анастасия Саяпова — учитель начальных классов гимназии № 47. Анастасия проявляет особое внимание к каждому ученику, создавая комфортную атмосферу для обучения.
Юлия Чечулина — учитель истории и обществознания школы № 29. Юлия активно использует интерактивные методы обучения, что делает ее уроки увлекательными и познавательными.
В номинации «Педагогический дебют» также определены пять финалистов, которые только начинают свой путь в профессии, но уже успели зарекомендовать себя:
Анастасия Арзина — учитель математики школы № 22.
Екатерина Воржева — педагог-психолог детского сада № 121.
Елена Манн — учитель математики школы № 50.
Анна Марчик — учитель русского языка и литературы школы № 7.
Станислав Холманских — учитель начальных классов школы № 26.
Также завершились конкурсные испытания для участников номинации «Воспитатель года». Ожидается, что имена пяти финалистов будут объявлены 6 февраля.
Конкурс «Учитель года» стал значимым событием для образовательного сообщества Кургана. Он не только способствует повышению профессионального уровня педагогов, но и создает платформу для обмена опытом и лучшими практиками. Участие в конкурсе позволяет педагогам продемонстрировать свои достижения, а также получить признание за свою работу.
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