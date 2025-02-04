04 февраля 2025

Определены финалисты конкурса «Учитель года 2025» в Кургане. Список

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В Кургане выбирают лучшего учителя
В Кургане выбирают лучшего учителя Фото:

В Кургане состоялся важный этап городского конкурса «Учитель года — 2025», в рамках которого завершились первые испытания для участников двух номинаций: «Учитель года» и «Педагогический дебют». Об этом сообщает пресс-служба администрации Кургана.

По итогам проведенных испытаний стали известны имена финалистов в обеих номинациях. В категории «Учитель года» в финал вышли пять педагогов, каждый из которых продемонстрировал высокий уровень профессионализма и преданности своему делу. В числе финалистов:

Елена Зырянова — учитель английского языка школы № 7. Елена зарекомендовала себя как опытный специалист, активно внедряющий современные методики обучения.

Елена Колотовкина — учитель математики школы № 22. Она известна своим креативным подходом к обучению и способностью заинтересовать учеников.

Любовь Пудова — учитель русского языка и литературы лицея № 12. Любовь активно участвует в различных конкурсах и проектах, направленных на развитие литературного творчества среди школьников.

Анастасия Саяпова — учитель начальных классов гимназии № 47. Анастасия проявляет особое внимание к каждому ученику, создавая комфортную атмосферу для обучения.

Юлия Чечулина — учитель истории и обществознания школы № 29. Юлия активно использует интерактивные методы обучения, что делает ее уроки увлекательными и познавательными.

В номинации «Педагогический дебют» также определены пять финалистов, которые только начинают свой путь в профессии, но уже успели зарекомендовать себя:

Анастасия Арзина — учитель математики школы № 22.

Екатерина Воржева — педагог-психолог детского сада № 121.

Елена Манн — учитель математики школы № 50.

Анна Марчик — учитель русского языка и литературы школы № 7.

Станислав Холманских — учитель начальных классов школы № 26.

Также завершились конкурсные испытания для участников номинации «Воспитатель года». Ожидается, что имена пяти финалистов будут объявлены 6 февраля.

Конкурс «Учитель года» стал значимым событием для образовательного сообщества Кургана. Он не только способствует повышению профессионального уровня педагогов, но и создает платформу для обмена опытом и лучшими практиками. Участие в конкурсе позволяет педагогам продемонстрировать свои достижения, а также получить признание за свою работу.

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В Кургане состоялся важный этап городского конкурса «Учитель года — 2025», в рамках которого завершились первые испытания для участников двух номинаций: «Учитель года» и «Педагогический дебют». Об этом сообщает пресс-служба администрации Кургана. По итогам проведенных испытаний стали известны имена финалистов в обеих номинациях. В категории «Учитель года» в финал вышли пять педагогов, каждый из которых продемонстрировал высокий уровень профессионализма и преданности своему делу. В числе финалистов: Елена Зырянова — учитель английского языка школы № 7. Елена зарекомендовала себя как опытный специалист, активно внедряющий современные методики обучения. Елена Колотовкина — учитель математики школы № 22. Она известна своим креативным подходом к обучению и способностью заинтересовать учеников. Любовь Пудова — учитель русского языка и литературы лицея № 12. Любовь активно участвует в различных конкурсах и проектах, направленных на развитие литературного творчества среди школьников. Анастасия Саяпова — учитель начальных классов гимназии № 47. Анастасия проявляет особое внимание к каждому ученику, создавая комфортную атмосферу для обучения. Юлия Чечулина — учитель истории и обществознания школы № 29. Юлия активно использует интерактивные методы обучения, что делает ее уроки увлекательными и познавательными. В номинации «Педагогический дебют» также определены пять финалистов, которые только начинают свой путь в профессии, но уже успели зарекомендовать себя: Анастасия Арзина — учитель математики школы № 22. Екатерина Воржева — педагог-психолог детского сада № 121. Елена Манн — учитель математики школы № 50. Анна Марчик — учитель русского языка и литературы школы № 7. Станислав Холманских — учитель начальных классов школы № 26. Также завершились конкурсные испытания для участников номинации «Воспитатель года». Ожидается, что имена пяти финалистов будут объявлены 6 февраля. Конкурс «Учитель года» стал значимым событием для образовательного сообщества Кургана. Он не только способствует повышению профессионального уровня педагогов, но и создает платформу для обмена опытом и лучшими практиками. Участие в конкурсе позволяет педагогам продемонстрировать свои достижения, а также получить признание за свою работу.
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