Суд взыскал с Дарьи Треповой* 169,5 тысяч рублей за жилищные долги

Пушкинский районный суд вынес решение по иску Жилкомсервиса против Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов) и двух других лиц. Иск был связан с невыплатой долга за жилье, начиная с 2014 года. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
«Суд требования истца удовлетворил. Взыскал с ответчиков 169 526 рублей 29 копеек и госпошлину», — сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Сообщение было опубликовано в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро».
Квартира, расположенная на улице Артиллерийской, была унаследована Дарьей Треповой от ее отца. Однако с момента наследования плата за жилье не поступала, что и послужило основанием для подачи иска. В связи с тем, что места жительства ответчиков были неизвестны, ЖКС не имел возможности подать заявление о вынесении судебного приказа. В результате, дело дошло до судебного разбирательства.
Суд удовлетворил требования истца, взыскав с Дарьи Треповой и двух других лиц указанную сумму долга, а также государственную пошлину в размере 4 591 рубль. Трепова, участвовавшая в заседании по видеоконференцсвязи, не возражала против иска и просила предоставить рассрочку по выплатам, на что суд дал разъяснения по порядку подачи соответствующего заявления.
* Дарья Трепова включена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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