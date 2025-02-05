В США назвали «Адмирала Нахимова» символом военно-морской мощи РФ

TWZ: «Адмирал Нахимов» станет символом ВМФ России
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Боевой крейсер «Адмирал Нахимов» назвали в США символом военного флота РФ
Боевой крейсер «Адмирал Нахимов» назвали в США символом военного флота РФ Фото:

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после длительной модернизации станет новым флагманом ВМФ России. По версии американского издания The War Zone, этот крейсер является символом военно-морской мощи РФ.

«Опять же, какой бы ни была окончательная конфигурация „Адмирала Нахимова“ после его возвращения в строй, этот впечатляющий военный корабль станет весьма значимым символом военно-морской мощи России. Он потенциально сможет прослужить еще долгие годы», — отмечают авторы материала. 

В ходе модернизации «Адмирал Нахимов» получил существенные улучшения, в том числе новые системы вооружения и датчики. На корабле заменили старые противокорабельные ракеты на более современные и многофункциональные, а также усовершенствованы системы ПВО, что значительно увеличило его боевой потенциал.

Запуск двух ядерных реакторов на корабле указывает на скорое начало его морских испытаний. Это последний из класса «Киров», который когда-то считался одним из самых мощных надводных боевых кораблей в мире.

Модернизация крейсера «Адмирал Нахимов», начатая в 1999 году, неоднократно откладывалась, первоначально возвращение в строй было запланировано на 2018 год. В рамках модернизации крейсер получил новейшее вооружение, что значительно усилило его боевые возможности и превратило в уникальный боевой корабль, не имеющий аналогов среди западных военно-морских сил.

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Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после длительной модернизации станет новым флагманом ВМФ России. По версии американского издания The War Zone, этот крейсер является символом военно-морской мощи РФ. «Опять же, какой бы ни была окончательная конфигурация „Адмирала Нахимова“ после его возвращения в строй, этот впечатляющий военный корабль станет весьма значимым символом военно-морской мощи России. Он потенциально сможет прослужить еще долгие годы», — отмечают авторы материала.  В ходе модернизации «Адмирал Нахимов» получил существенные улучшения, в том числе новые системы вооружения и датчики. На корабле заменили старые противокорабельные ракеты на более современные и многофункциональные, а также усовершенствованы системы ПВО, что значительно увеличило его боевой потенциал. Запуск двух ядерных реакторов на корабле указывает на скорое начало его морских испытаний. Это последний из класса «Киров», который когда-то считался одним из самых мощных надводных боевых кораблей в мире. Модернизация крейсера «Адмирал Нахимов», начатая в 1999 году, неоднократно откладывалась, первоначально возвращение в строй было запланировано на 2018 год. В рамках модернизации крейсер получил новейшее вооружение, что значительно усилило его боевые возможности и превратило в уникальный боевой корабль, не имеющий аналогов среди западных военно-морских сил.
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