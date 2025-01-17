На Западе выразили восхищение российским крейсером «Адмирал Нахимов»

На Западе признали уникальность российского крейсера «Адмирал Нахимов», у которого нет аналогов среди западных военно-морских сил. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.
«Линейные крейсеры класса „Киров“ представляют собой своеобразный класс боевых кораблей с ядерными управляемыми ракетами, не имеющий точных аналогов в западных военно-морских силах», — говорится в материале. Там добавили, что новое оружие, установленное на этом крейсере, преображает его в «огромный ракетный транспорт».
Модернизация крейсера «Адмирал Нахимов» началась еще в 1999 году. Его возвращение в боевой состав флота, изначально запланированное на 2018 год, неоднократно откладывалось.
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