На Западе выразили восхищение российским крейсером «Адмирал Нахимов»

19FortyFive: крейсер «Адмирал Нахимов» не имеет аналогов среди западных судов
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«Адмирал Нахимов» может представлять собой «огромный ракетный транспорт», пишет 19FortyFive
«Адмирал Нахимов» может представлять собой «огромный ракетный транспорт», пишет 19FortyFive Фото:

На Западе признали уникальность российского крейсера «Адмирал Нахимов», у которого нет аналогов среди западных военно-морских сил. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

«Линейные крейсеры класса „Киров“ представляют собой своеобразный класс боевых кораблей с ядерными управляемыми ракетами, не имеющий точных аналогов в западных военно-морских силах», — говорится в материале. Там добавили, что новое оружие, установленное на этом крейсере, преображает его в «огромный ракетный транспорт».

Модернизация крейсера «Адмирал Нахимов» началась еще в 1999 году. Его возвращение в боевой состав флота, изначально запланированное на 2018 год, неоднократно откладывалось.

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На Западе признали уникальность российского крейсера «Адмирал Нахимов», у которого нет аналогов среди западных военно-морских сил. Об этом пишет американское издание 19FortyFive. «Линейные крейсеры класса „Киров“ представляют собой своеобразный класс боевых кораблей с ядерными управляемыми ракетами, не имеющий точных аналогов в западных военно-морских силах», — говорится в материале. Там добавили, что новое оружие, установленное на этом крейсере, преображает его в «огромный ракетный транспорт». Модернизация крейсера «Адмирал Нахимов» началась еще в 1999 году. Его возвращение в боевой состав флота, изначально запланированное на 2018 год, неоднократно откладывалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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