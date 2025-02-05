Полковник ВСУ, приказавший сбить самолет над Кубанью, получил пожизненное

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес заочный приговор полковнику ВСУ Николаю Дзяману, приговорив его к пожизненному лишению свободы за террористический акт, связанный со сбитием самолета А-50 над Кубанью. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд определил: Дзямана Николая Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 'б' ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), на основании которой назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — подчеркнул представитель суда. Он также уточнил, что дело слушалось заочно и в закрытом режиме.
Расследование этого дела началось после трагического инцидента, когда по приказу Дзямана был сбит российский военный самолет над Краснодарским краем, что привело к гибели всех 10 членов экипажа. Инцидент произошел год назад. По информации из telegram-канала СК РФ, еще до суда было объявлено о намерении заочно привлечь к ответственности командира зенитной ракетной бригады ВСУ.
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