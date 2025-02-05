Челябинцы требуют закрыть шумный магазин доставки еды «Самокат»

06 февраля 2025 в 10:07 Размер текста - 17 +

Магазин работает с 6:00 до 24:00 и мешает людям отдыхать Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жители дома №166 «б» по проспекту Победы в Челябинске потребовали изменить график работы магазина доставки еды «Самокат», который находится на первом этаже. Челябинцы просыпаются в шесть утра от грохота тележек и шума машин, а могут заснуть только после 00:00, когда магазин закрывается. «Как должен работать „Самокат“, чтобы жители могли спокойно отдыхать в утреннее и ночное время? Пол в помещении плиточный, грохот тележек, развозящих товар, целый день разносится по пятому и шестому подъезду до самого пятого этажа», — рассказала челябинка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Жильцы с шести утра слушают, как к магазину подъезжают машины, внутрь заезжают курьеры на велосипедах, громко разговаривают и смеются. Закрывается магазин в полночь. Челябинцы пожаловались, что пожилые люди и дети не могут спокойно спать в такой обстановке. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу челябинского представительства компании. Ответ будет опубликован после его получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители дома №166 «б» по проспекту Победы в Челябинске потребовали изменить график работы магазина доставки еды «Самокат», который находится на первом этаже. Челябинцы просыпаются в шесть утра от грохота тележек и шума машин, а могут заснуть только после 00:00, когда магазин закрывается. «Как должен работать „Самокат“, чтобы жители могли спокойно отдыхать в утреннее и ночное время? Пол в помещении плиточный, грохот тележек, развозящих товар, целый день разносится по пятому и шестому подъезду до самого пятого этажа», — рассказала челябинка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Жильцы с шести утра слушают, как к магазину подъезжают машины, внутрь заезжают курьеры на велосипедах, громко разговаривают и смеются. Закрывается магазин в полночь. Челябинцы пожаловались, что пожилые люди и дети не могут спокойно спать в такой обстановке. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу челябинского представительства компании. Ответ будет опубликован после его получения.