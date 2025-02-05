05 февраля 2025

Челябинцы требуют закрыть шумный магазин доставки еды «Самокат»

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Пермь, снег, пешеходный переход, пешеходы, курьер, снегопад, доставка еды, нечищеные дороги
Магазин работает с 6:00 до 24:00 и мешает людям отдыхать Фото:

Жители дома №166 «б» по проспекту Победы в Челябинске потребовали изменить график работы магазина доставки еды «Самокат», который находится на первом этаже. Челябинцы просыпаются в шесть утра от грохота тележек и шума машин, а могут заснуть только после 00:00, когда магазин закрывается.

«Как должен работать „Самокат“, чтобы жители могли спокойно отдыхать в утреннее и ночное время? Пол в помещении плиточный, грохот тележек, развозящих товар, целый день разносится по пятому и шестому подъезду до самого пятого этажа», — рассказала челябинка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Жильцы с шести утра слушают, как к магазину подъезжают машины, внутрь заезжают курьеры на велосипедах, громко разговаривают и смеются. Закрывается магазин в полночь. Челябинцы пожаловались, что пожилые люди и дети не могут спокойно спать в такой обстановке.

Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу челябинского представительства компании. Ответ будет опубликован после его получения.

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Жители дома №166 «б» по проспекту Победы в Челябинске потребовали изменить график работы магазина доставки еды «Самокат», который находится на первом этаже. Челябинцы просыпаются в шесть утра от грохота тележек и шума машин, а могут заснуть только после 00:00, когда магазин закрывается. «Как должен работать „Самокат“, чтобы жители могли спокойно отдыхать в утреннее и ночное время? Пол в помещении плиточный, грохот тележек, развозящих товар, целый день разносится по пятому и шестому подъезду до самого пятого этажа», — рассказала челябинка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Жильцы с шести утра слушают, как к магазину подъезжают машины, внутрь заезжают курьеры на велосипедах, громко разговаривают и смеются. Закрывается магазин в полночь. Челябинцы пожаловались, что пожилые люди и дети не могут спокойно спать в такой обстановке. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу челябинского представительства компании. Ответ будет опубликован после его получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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