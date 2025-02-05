Застрелены экс-мэр Самары и его жена

Экс-глава Самары Виктор Тархов был застрелен
Бывший глава Самары Виктор Тархов был застрелен вместе со своей супругой. В преступлении подозревается внучка жертв.
«Застрелены бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена. Подозреваемая — [их] внучка, задержана», — сообщает RTVI. Журналисты передают слова источников из правоохранительных органов. Тархов руководил городом пять лет — с 2006 года.
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