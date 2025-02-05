05 февраля 2025

Застрелены экс-мэр Самары и его жена

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Экс-глава Самары Виктор Тархов был застрелен
Экс-глава Самары Виктор Тархов был застрелен Фото:

Бывший глава Самары Виктор Тархов был застрелен вместе со своей супругой. В преступлении подозревается внучка жертв. 

«Застрелены бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена. Подозреваемая — [их] внучка, задержана», — сообщает RTVI. Журналисты передают слова источников из правоохранительных органов. Тархов руководил городом пять лет — с 2006 года.

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Бывший глава Самары Виктор Тархов был застрелен вместе со своей супругой. В преступлении подозревается внучка жертв.  «Застрелены бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена. Подозреваемая — [их] внучка, задержана», — сообщает RTVI. Журналисты передают слова источников из правоохранительных органов. Тархов руководил городом пять лет — с 2006 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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