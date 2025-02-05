Израиль сообщил о выходе из Совета ООН по правам человека

Израиль прекращает участие в Совете ООН по правам человека. Об этом заявил Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.
«Этот орган сосредоточился на нападках на демократическое государство и распространении антисемитизма, а не на продвижении прав человека», — сообщил МИД Израиля, комментируя заявление выхода из Совета ООН. Его заявление приводит израильское СМИ Now14.
Накануне о выходе из Совета ООН по правам человека заявил президент США Дональд Трамп. Он уже подписал соответствующий указ, передает телеканал 360.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.