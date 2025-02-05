05 февраля 2025

Израиль сообщил о выходе из Совета ООН по правам человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Израиль выходит из Совета ООН
Израиль выходит из Совета ООН Фото:

Израиль прекращает участие в Совете ООН по правам человека. Об этом заявил Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

«Этот орган сосредоточился на нападках на демократическое государство и распространении антисемитизма, а не на продвижении прав человека», — сообщил МИД Израиля, комментируя заявление выхода из Совета ООН. Его заявление приводит израильское СМИ Now14.

Накануне о выходе из Совета ООН по правам человека заявил президент США Дональд Трамп. Он уже подписал соответствующий указ, передает телеканал 360

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израиль прекращает участие в Совете ООН по правам человека. Об этом заявил Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. «Этот орган сосредоточился на нападках на демократическое государство и распространении антисемитизма, а не на продвижении прав человека», — сообщил МИД Израиля, комментируя заявление выхода из Совета ООН. Его заявление приводит израильское СМИ Now14. Накануне о выходе из Совета ООН по правам человека заявил президент США Дональд Трамп. Он уже подписал соответствующий указ, передает телеканал 360. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...