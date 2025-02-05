RTVI: тела экс-мэра Самары и его жены законсервировали в бочках

Тела экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи хранились около месяца законсервированными в бочках. Об этом сообщил RTVI со ссылкой на свои источники. По их словам, бывшего главу города и его супругу не застрелили, а забили насмерть. Официально эта информация не подтверждалась.
«Виктора Тархова и его жену Наталью не застрелили, а забили насмерть, после чего их тела целый месяц хранились законсервированными в бочках», — говорится в публикации telegram-канала RTVI. Отмечается, что подозреваемой является внучка убитых, которая, по предварительным данным, продала имущество жертв после их гибели.
URA.RU направило запрос в СУ СК по Самарской области по теме публикации. Ответ ожидается.
Тархов и его жена, предположительно, были застрелены в Самарской области. В убийстве подозревают их внучку Екатерину. URA.RU собрало все известно об инциденте, а также о карьере Тархова в своем материале.
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