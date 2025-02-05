05 февраля 2025

RTVI: тела экс-мэра Самары и его жены законсервировали в бочках

© Служба новостей «URA.RU»
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Официально информация о законсервированных телах не была подтверждена
Официально информация о законсервированных телах не была подтверждена Фото:

Тела экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи хранились около месяца законсервированными в бочках. Об этом сообщил RTVI со ссылкой на свои источники. По их словам, бывшего главу города и его супругу не застрелили, а забили насмерть. Официально эта информация не подтверждалась.

«Виктора Тархова и его жену Наталью не застрелили, а забили насмерть, после чего их тела целый месяц хранились законсервированными в бочках», — говорится в публикации telegram-канала RTVI. Отмечается, что подозреваемой является внучка убитых, которая, по предварительным данным, продала имущество жертв после их гибели.

URA.RU направило запрос в СУ СК по Самарской области по теме публикации. Ответ ожидается.

Тархов и его жена, предположительно, были застрелены в Самарской области. В убийстве подозревают их внучку Екатерину. URA.RU собрало все известно об инциденте, а также о карьере Тархова в своем материале.

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Тела экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи хранились около месяца законсервированными в бочках. Об этом сообщил RTVI со ссылкой на свои источники. По их словам, бывшего главу города и его супругу не застрелили, а забили насмерть. Официально эта информация не подтверждалась. «Виктора Тархова и его жену Наталью не застрелили, а забили насмерть, после чего их тела целый месяц хранились законсервированными в бочках», — говорится в публикации telegram-канала RTVI. Отмечается, что подозреваемой является внучка убитых, которая, по предварительным данным, продала имущество жертв после их гибели. URA.RU направило запрос в СУ СК по Самарской области по теме публикации. Ответ ожидается. Тархов и его жена, предположительно, были застрелены в Самарской области. В убийстве подозревают их внучку Екатерину. URA.RU собрало все известно об инциденте, а также о карьере Тархова в своем материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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