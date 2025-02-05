«Ак Барс» вступился за ребенка, которого выпроводили с матча за брошенную кепку

Хоккейный клуб «Ак Барс» заступился за молодого болельщика, который был задержан за бросок кепки на лед во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против СКА. Инцидент произошел после того, как игрок «Ак Барса» оформил хет-трик (три забитых гола одним игроком в одном матче), что традиционно празднуется броском головных уборов на лед.
«Мы считаем подобное буквальное толкование легальных норм несправедливым и противоречащим. Регламент КХЛ — глубоко проработанный документ, составленный с учетом хоккейной специфики и традиций нашего спорта. Мы призываем всех правоприменителей с уважением относиться к главному документу лиги. Хоккейный клуб „Ак Барс“ всегда будет поддерживать своих болельщиков и постарается изменить впечатление о хоккее, оставшееся у ребенка», — сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба.
Инцидент произошел после того, как команда «Ак Барс» одержала победу над СКА со счетом 8:3, благодаря хет-трику Артема Галимова. Сам Галимов поблагодарил юного болельщика за поддержку в официальном telegram-канале клуба. Команда передаст ребенку кепку и джерси с автографом от хоккеиста.
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