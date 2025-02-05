Трамп под овации запретил трансгендерам выступать за женщин в спорте

Трансгендеры (ЛГБТ признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) из США больше не будут выступать на женских соревнованиях и участвовать в женских командах. Указ о запрете подписал глава Штатов Дональд Трамп под аплодисменты гостей в Белом доме.
«Трамп в среду подписал указ, который запрещает трансгендерным спортсменам выступать за женские и женские спортивные команды, лишая федерального финансирования школы, которые это разрешают», — сообщила газета The Washington Post. Кадрами из Белого дома, где гости встретили Трампа овациями поделился корреспондент РИА Новости.
Ранее Трамп постановил прекратить выполнение всех федеральных программ, направленных на поддержку инклюзивности, равенства и разнообразия по признакам пола и расы. В дополнение он утвердил официальную политику правительства, согласно которой признаются только два пола: женский и мужской. Эти и другие решения президент США принял в первый день на посту. Подробнее о каждом указе — в материале URA.RU.
*ЛГБТ признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
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