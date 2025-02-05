05 февраля 2025

Парту Героя погибшего участника СВО установили в школе Магнитогорска. Фото

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Меркулов погиб ровно год назад - 6 февраля 2024 года (архивное фото)
Меркулов погиб ровно год назад - 6 февраля 2024 года (архивное фото) Фото:
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В школе №48 Магнитогорска Челябинской области в честь погибшего на СВО выпускнике Ярослава Меркулова организовали мемориал. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

«В школе №48 состоялось памятное мероприятие — открытие Парты Героя. В актовом зале собрались ученики, представители совета ветеранов, участники боевых действий и родные Ярослава Меркулова», — сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска на официальном сайте. 

Меркулов родился в Магнитогорске, любил приключения и музыку. В 2022 году его призвали в 15-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Александрийскую бригаду, где он был командиром отделения. За мужество и храбрость Меркулову вручен знак Пятого гусарского Александрийского полка. Посмертно он награжден орденом Мужества.  

Ярослав погиб в начале февраля 2024 года, рассказала его жена, которая также присутствовала на открытии Парты Героя. Вместе с командиром роты Меркулов отправился на задание в качестве связиста, оба погибли от артиллерийского удара врага по блиндажу.

Парта Героя с фотографией Меркулова займет почетное место в одном из кабинетов школы. Для учеников и преподавателей она будет служить примером мужества и храбрости.

Парта Героя заняла почетное место в одном из кабинетов школы №48
Парта Героя заняла почетное место в одном из кабинетов школы №48
Фото:

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В школе №48 Магнитогорска Челябинской области в честь погибшего на СВО выпускнике Ярослава Меркулова организовали мемориал. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.  «В школе №48 состоялось памятное мероприятие — открытие Парты Героя. В актовом зале собрались ученики, представители совета ветеранов, участники боевых действий и родные Ярослава Меркулова», — сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска на официальном сайте.  Меркулов родился в Магнитогорске, любил приключения и музыку. В 2022 году его призвали в 15-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Александрийскую бригаду, где он был командиром отделения. За мужество и храбрость Меркулову вручен знак Пятого гусарского Александрийского полка. Посмертно он награжден орденом Мужества.   Ярослав погиб в начале февраля 2024 года, рассказала его жена, которая также присутствовала на открытии Парты Героя. Вместе с командиром роты Меркулов отправился на задание в качестве связиста, оба погибли от артиллерийского удара врага по блиндажу. Парта Героя с фотографией Меркулова займет почетное место в одном из кабинетов школы. Для учеников и преподавателей она будет служить примером мужества и храбрости.
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© Служба новостей «URA.RU»
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