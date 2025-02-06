В Свердловской области взлетели цены на дизель

В Свердловской области в период с 27 января по 3 февраля дизельное топливо подорожало на 0,17%. Актуальную статистику опубликовал Свердловскстат.
По данным ведомства, на 3 февраля дизельное топливо стало стоить в среднем 70,57 рубля за литр вместо 70,45 рубля. В Екатеринбурге на станциях сети Varta дизель можно заправить за 69,45 рубля в среднем, в «Татнефти» — за 70,30 рубля, на некоторых станциях «Газпромнефть» — за 70,57 рубля.
Дороже 71 рубля дизель заправляют на некоторых станциях «Башнефти» за 71,55 рубля и в «Лукойл» — за 71,71 рубля в среднем.
За неделю АИ-92 подорожал на 0,09% — до 54,86 рубля, АИ-95 — на 0,11% — до 59,09 рубля за литр. Топливо АИ-98 не изменилось в цене, согласно аналитике Свердловскстата и стоимость остановилась на отметке в 82,20 рубля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!