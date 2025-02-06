В Перми выставлены на продажу автомобили японских, европейских и американских брендов от 15 тысяч рублей. Это самая низкая цена на вторичном рынке. Но за нее предлагают только битые машины. Такая информация опубликована на сайте объявлений.
«Nissan Bluebird Sylphy 2003 года выпуска. Пробег — 210 тысяч километров. После ДТП под восстановление или на запчасти. Стоимость — 15 тысяч рублей», — пишет продавец.
За 30 тысяч рублей продают Mercedes-Benz E-класса 1993 года. По словам владельца, машину тоже отдают под разбор на запчасти. За эту же стоимость можно приобрести Toyota Ipsum. Продавец говорит, что на машину упал снег, и ее уже не восстановить.
Машину американского бренда Chevrolet Lanos отдают за 35 тысяч рублей. Автомобиль после ДТП, но коробка передач и подвеска у него в хорошем состоянии, отмечает продавец.
За 50 тысяч рублей в Перми продают автомобиль Nissan Primera 2002 года. Задняя часть автомобиля разбита. Колес у машины нет, поэтому забрать ее можно только автоэвакуаторе. Всего в ценовой категории до 50 тысяч рублей в Перми представлено 20 автомобилей. В основном предлагают битые иномарки брендов Nissan, Mercedes-Benz, Chevrolet, Toyota, Chery, Daewoo, Ford, Mitsubishi, а также раритетные отечественные машины.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми стоимость поддержанных элитных автомобилей доходит до 20 млн рублей. За эту цену предлагают зарубежные внедорожники и кроссоверы.
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