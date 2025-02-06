Как перестать бояться перемен: психолог рассказала, как легко сменить работу

Если работа перестала приносить удовольствие, но вы продолжаете ходить в офис, как на каторгу, то, возможно, вы стали заложником своей роли и попали в ловушку зависимости от стабильности. О том, почему люди так боятся перемен и цепляются за нелюбимое дело, а также как вырваться из этого замкнутого круга, URA.RU рассказала психолог Екатерина Яковлева.
Почему мы становимся заложниками своей работы
По словам Екатерины Яковлевой, многие люди настолько срастаются со своей профессиональной ролью, что перестают отделять себя от нее. «Понимаете, мы зачастую привыкаем определять свою идентичность, себя через работу: я, например, менеджер, или я бухгалтер, юрист, полицейский или начальник отдела, — объясняет психолог. — И нам кажется, что если мы уйдем с этой должности, то потеряем часть себя, окажемся в своего рода пустом и бесконечном вакууме».
Кроме того, рутина и стабильность, даже если они давно перестали приносить удовлетворение, все равно дают ощущение безопасности и контроля над жизнью. Многие просто боятся выйти из зоны комфорта, пусть и иллюзорного.
«Так формируется своего рода зависимость от офиса, коллектива, привычного распорядка дня, — продолжает Екатерина Яковлева. — Человек может ненавидеть свою работу, но он будет продолжать на нее ходить, потому что не представляет, чем еще себя занять и как жить по-другому».
Мы — это то, что мы делаем: как работа формирует нашу личность
«Помните и знайте, что важно и нужно понимать, что работа — это не просто способ заработать деньги, это значительная часть нашей жизни, которая во многом определяет то, кем мы становимся, — подчеркивает Екатерина Яковлева. — 8-10 часов в день, пять-шесть дней в неделю мы посвящаем своей профессии. Естественно, это не может не влиять на наше мышление, привычки, круг общения и все такое».
По словам психолога, люди, которые занимаются нелюбимым делом, часто переносят негативные эмоции и модели поведения с работы на другие сферы жизни. Они могут становиться циничными, раздражительными, теряют веру в себя и других людей. Их отношения с близкими страдают, потому что они не могут переключиться и расслабиться даже дома.
«Но с другой стороны, когда человек занимается тем, что ему действительно нравится и в чем он может реализовать свои таланты, это наполняет его энергией и позитивом, — отмечает Екатерина Яковлева. — Он становится более открытым, творческим, излучает уверенность и желание развиваться. Вокруг таких людей формируется сообщество единомышленников, появляются новые возможности для роста».
Именно поэтому так важно найти дело, созвучное своим ценностям и интересам, уверена психолог. «Работа — это же не просто какая-то строчка в резюме, это инвестиция в свою личность и в свое будущее, — подчеркивает она. — Выбирая, чем заниматься, мы выбираем, кем быть. И этот выбор надо делать осознанно, а не будто на каком-то автопилоте следовать чужим ожиданиям или первому попавшемуся предложению».
Как понять, что вы попали в ловушку офисной зависимости
Психолог выделяет несколько тревожных признаков, которые указывают на нездоровую привязанность к работе:
- Вы чувствуете опустошенность и бессмысленность того, чем занимаетесь, но продолжаете это делать по инерции.
- У вас нет хобби, увлечений и интересов вне работы, вы не знаете, чем себя занять в свободное время.
- Вы испытываете постоянное раздражение и неудовлетворенность, срываетесь на коллегах и близких.
- Ваша самооценка и ощущение собственной ценности полностью зависят от профессиональных успехов и одобрения начальства.
- Вы трудоголик — задерживаетесь допоздна, работаете по выходным, не можете делегировать задачи и отключиться от рабочих вопросов даже дома.
- При этом вы не получаете искреннего удовольствия от своих достижений, а только временное облегчение от того, что избежали провала и наказания.
«Множество факторов и сигналов эмоционального выгорания и потери связи с собственными истинными желаниями и потребностями — являются колоколом, который звонит о беде и тревоге, — предупреждает Екатерина Яковлева. — Если вовремя не принять меры, последствия могут быть плачевными для психического и физического здоровья, для вас как человека и личности с амбициями и мечтами».
Как решиться на перемены в жизни и работе
Самое важное — это осознать проблему и захотеть ее решить, уверена психолог. «Нужно честно признаться себе, что текущая работа больше не приносит удовлетворения и роста, — советует она. — И что страх перемен — это нормально, но жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на нелюбимое дело. Важно быть честным с собой, не бояться собственных мыслей, а также и доверять им».
Вот несколько стратегий, которые помогут вам сделать первые шаги к новой жизни:
- Переключите фокус внимания с работы на другие сферы. Найдите увлечение, запишитесь на курсы, начните заниматься спортом, волонтерством — все, что поможет вам почувствовать, что жизнь не ограничивается офисом.
- Работайте над самооценкой. Запишите свои сильные стороны, достижения и таланты, которые не связаны с карьерой. Учитесь ценить себя вне профессиональных ролей.
- Установите границы. Уходите с работы вовремя, не берите задачи на дом, научитесь говорить "нет" и делегировать.
- Начните изучать рынок труда, ходить на собеседования — не обязательно с целью трудоустройства, а чтобы присмотреться к другим возможностям и проверить свою "стоимость".
- Обратитесь за поддержкой к семье, друзьям или психологу. Не стесняйтесь просить помощи и делиться своими переживаниями.
- Позвольте себе мечтать. Задайте себе вопрос: чем бы вы хотели заниматься, если бы не нужно было думать о деньгах и статусе? Как выглядит работа вашей мечты?
Екатерина Яковлева подчеркивает, что процесс перемен может занять время, и это нормально. «Не нужно ждать, пока вы будете готовы на 100%, — такого не бывает, — утверждает она. — Делайте маленькие шаги каждый день, празднуйте маленькие победы. Важно еще не бояться рисковать, ведь куда страшнее всех разочарований в работе и подобных страхов — это прожить не свою жизнь, а навязанную страхами и стереотипами».
Как найти подходящее дело, работу
Чтобы следующая работа стала по-настоящему любимой и приносила не только доход, но и удовольствие, нужен определенный план или стратегия. «Отнеситесь к поиску работы мечты как к важному проекту, — рекомендует Екатерина Яковлева. — Инвестируйте в него время и силы, изучайте себя, пробуйте разные варианты».
План, который поможет вам найти свое призвание:
- Проведите "инвентаризацию" своих профессиональных и личных качеств, навыков, интересов и ценностей. Составьте список того, что вам нравится и что у вас хорошо получается.
- Изучите "боли" и потребности рынка — какие услуги и продукты сейчас востребованы, какие проблемы нужно решать. Подумайте, как ваши таланты могут быть полезны.
- Поговорите с людьми, которые занимаются интересным для вас делом. Узнайте об их пути, ежедневных задачах, сложностях и радостях профессии.
- Пройдите профориентационные тесты и консультации у карьерного коуча. Иногда полезно получить объективный взгляд со стороны.
- Не бойтесь экспериментировать и пробовать новое — запишитесь на курс, поработайте волонтером, возьмите дополнительные задачи на текущей работе.
- Доверяйте своей интуиции и эмоциям. Прислушивайтесь к тому, от чего у вас "горят глаза", а что вызывает скуку или отторжение.
«Еще важно понимать, что 100% идеальной профессии может и не бывает, — напоминает Екатерина Яковлева. — Главное, чтобы в целом ваша работа резонировала с вашими ценностями, позволяла реализовывать ваши сильные стороны и поддерживала ощущение роста и развития. Повторюсь, нужно осознать, в чем заключается настоящая зависимость и отказаться быть рабом страхов, чужих ожиданий и иллюзии стабильности,» — резюмирует она.
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