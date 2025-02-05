05 февраля 2025

ХМАО оказался лидером в РФ по числу заявок в престижной премии для чиновников

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Югорские чиновники подали около полутора тысяч заявок на премию «Служение»
Югорские чиновники подали около полутора тысяч заявок на премию «Служение» Фото:

ХМАО оказался лидером по числу заявок на всероссийскую муниципальную премию «Служение». Из округа подано около полутора тысяч заявок, сообщил глава региона Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«Всего подано свыше 38 700 заявок, из них 1 486 — из автономного округа. Сегодня это самый высокий показатель среди регионов», — пояснил Кухарук.

Премию для чиновников проводит всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента РФ. Лучшие практики работы в муниципалитетах, ориентированные на повышение качества жизни местных, рассматривают на форуме «Малая Родина — сила России». ХМАО примет участие в форуме в марте.

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ХМАО оказался лидером по числу заявок на всероссийскую муниципальную премию «Служение». Из округа подано около полутора тысяч заявок, сообщил глава региона Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «Всего подано свыше 38 700 заявок, из них 1 486 — из автономного округа. Сегодня это самый высокий показатель среди регионов», — пояснил Кухарук. Премию для чиновников проводит всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента РФ. Лучшие практики работы в муниципалитетах, ориентированные на повышение качества жизни местных, рассматривают на форуме «Малая Родина — сила России». ХМАО примет участие в форуме в марте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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