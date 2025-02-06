В мэрии Киева начали разыскивать коррупционеров после резкого заявления Кличко

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После видеообращения Кличко к Зеленскому в Киеве проходят обыски
После видеообращения Кличко к Зеленскому в Киеве проходят обыски Фото:

В Киеве проходит масштабная операция по разоблачению преступной организации, замешанной в земельной коррупции на уровне городских совета и администрации. В операции участвуют сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Ранее мэр Киева Виталий Кличко обвинял новое руководство администрации в узурпации власти. 

«В настоящий момент проводятся первоочередные следственные действия, подробности которых пока не раскрываются»,  — сообщает САП. Однако, по информации украинских СМИ, обыски проходят у бывшего депутата Киевсовета и известного бизнесмена Дениса Комарницкого. Он получил прозвище «главный смотрящий» за строительством и коммунальным хозяйством столицы, и его компании регулярно получали городские подряды, что вызывает подозрения в коррупции.

На прошлой неделе мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому через видеообращение, в котором выразил свои опасения относительно действий нового руководства военной администрации Киева. Кличко обвинил их в попытке давления и узурпации власти. Также мэр Киева призвал лидера Украины защитить местное самоуправление, которое, по его словам, является основой демократии.

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В Киеве проходит масштабная операция по разоблачению преступной организации, замешанной в земельной коррупции на уровне городских совета и администрации. В операции участвуют сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Ранее мэр Киева Виталий Кличко обвинял новое руководство администрации в узурпации власти.  «В настоящий момент проводятся первоочередные следственные действия, подробности которых пока не раскрываются»,  — сообщает САП. Однако, по информации украинских СМИ, обыски проходят у бывшего депутата Киевсовета и известного бизнесмена Дениса Комарницкого. Он получил прозвище «главный смотрящий» за строительством и коммунальным хозяйством столицы, и его компании регулярно получали городские подряды, что вызывает подозрения в коррупции. На прошлой неделе мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому через видеообращение, в котором выразил свои опасения относительно действий нового руководства военной администрации Киева. Кличко обвинил их в попытке давления и узурпации власти. Также мэр Киева призвал лидера Украины защитить местное самоуправление, которое, по его словам, является основой демократии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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