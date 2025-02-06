Экс-владелица национализированного «Арианта» судится со своей фирмой

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Через суд Елена Кретова хочет признать договор займа недействительным
Через суд Елена Кретова хочет признать договор займа недействительным Фото:
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Холдинг «Ариант» передают государству

Бывшая владелица национализированного агрохолдинга «Ариант» Елена Кретова, дочь челябинского бизнесмена Александра Аристова, судится со своей компанией «Консультанты Урала». Как следует из материалов дела, бизнесвумен оспорила договор займа с «ЦПИ-Ариант».

«Кретова Елена Александровна обратилась в Арбитражный суд Челябинской области к ООО „Консультанты Урала“, ООО „Центр пищевой индустрии — Ариант“. Требует признать договор займа недействительным», — отмечено в определении суда.

Подробности по делу отсутствуют. Рассмотрение арбитраж назначил на март. В суде рассматриваются иски «ЦПИ-Ариант», агрофирмы «Южная» и агрофирмы «Ариант» к «Консультантам Урала» на общую сумму 735,8 млн рублей. С фирмы Кретовой взыскивают задолженность по займам и проценты по обязательствам. Суд 5 февраля арестовал имущество Кретовой в качестве обеспечительных мер. Их наложили по требованию «Агрофирмы „Ариант“».

Суды стали следствием национализации агрохолдинга весной 2024 года. Бизнес перешел в госсобственность после выявления нарушений, связанных с приватизацией Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Сам металлургический гигант в феврале 2024 года также перешел в руки государства. Оба направления бизнеса до 2020 года принадлежали в долях семьям Аристовых и Антиповых. Основателем «Арианта» стал Аристов-старший, который владел группой вместе с супругой Людмилой, но затем передал имущество дочери и зятю Александру Кретову.

Ранее при подготовке материалов URA.RU направляло запросы в офис «Консультантов Урала». Однако по указанным в публичном пространстве адресам электронной почты корреспонденция не доставляется. 

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Бывшая владелица национализированного агрохолдинга «Ариант» Елена Кретова, дочь челябинского бизнесмена Александра Аристова, судится со своей компанией «Консультанты Урала». Как следует из материалов дела, бизнесвумен оспорила договор займа с «ЦПИ-Ариант». «Кретова Елена Александровна обратилась в Арбитражный суд Челябинской области к ООО „Консультанты Урала“, ООО „Центр пищевой индустрии — Ариант“. Требует признать договор займа недействительным», — отмечено в определении суда. Подробности по делу отсутствуют. Рассмотрение арбитраж назначил на март. В суде рассматриваются иски «ЦПИ-Ариант», агрофирмы «Южная» и агрофирмы «Ариант» к «Консультантам Урала» на общую сумму 735,8 млн рублей. С фирмы Кретовой взыскивают задолженность по займам и проценты по обязательствам. Суд 5 февраля арестовал имущество Кретовой в качестве обеспечительных мер. Их наложили по требованию «Агрофирмы „Ариант“». Суды стали следствием национализации агрохолдинга весной 2024 года. Бизнес перешел в госсобственность после выявления нарушений, связанных с приватизацией Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Сам металлургический гигант в феврале 2024 года также перешел в руки государства. Оба направления бизнеса до 2020 года принадлежали в долях семьям Аристовых и Антиповых. Основателем «Арианта» стал Аристов-старший, который владел группой вместе с супругой Людмилой, но затем передал имущество дочери и зятю Александру Кретову. Ранее при подготовке материалов URA.RU направляло запросы в офис «Консультантов Урала». Однако по указанным в публичном пространстве адресам электронной почты корреспонденция не доставляется. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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