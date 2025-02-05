Суд арестовал активы фирмы экс-владелицы национализированного «Арианта»

Арбитражный суд Челябинской области арестовал активы компании «Консультанты Урала», принадлежащей бывшей владелице национализированного агрохолдинга «Ариант» Елены Кретовой. Как рассказали в пресс-службе суда, обеспечительные меры наложены по ходатайству «Агрофирмы „Ариант“».
«От ООО „Агрофирмы „Ариант““ поступило заявление о принятии обеспечительных мер. Заявление удовлетворено в полном объеме», — уточнили в суде.
Согласно решению суда, на все движимое и недвижимое имущество ООО «Консультанты Урала» наложен арест. Исключение составляют лишь денежные средства, предназначенные для компенсации вреда, алиментов, выплат пособий и заработной платы. Также из-под обеспечительных мер суд вывел средства, связанные с налоговыми обязательствами и уплатой страховых взносов.
Суд запретил учредителям, акционерам и другим уполномоченным лицам компании принимать любые решения, касающиеся сделок по продаже или обременению активов, которые могут привести к ухудшению финансового положения бизнеса. Кроме прочего, запрещены действия по реорганизации или ликвидации компании, выплате дивидендов, распределению прибыли и убытков, иные операции, которые могут негативно сказаться на имуществе предприятия.
Налоговикам запретили вносить изменения в Единый госреестр юридических лиц. Нельзя реорганизовать, ликвидировать и менять участников либо директора «Консультантов Урала». Аналогичный запрет касается и Росреестра. Ведомство не сможет вносить изменения в реестр недвижимости, связанные с имуществом организации. Приставы проследят за исполнением обеспечительных мер.
В суде «Агрофирма „Ариант“» потребовала взыскать с «Консультантов Урала» сумму займа в размере 265 миллионов рублей и 30 миллионов рублей процентов за пользование займом с декабря 2023 по декабрь 2024 годов. Предварительное заседание состоится в марте. В суде рассматриваются также другие иски, поданные к «Консультантам Урала» фирмами «Арианта».
Кретова -дочь бизнесмена Александра Аристова, основателя «Арианта». Сначала холдинг принадлежал самому Аристову, его жене Людмиле, дочери Елене и ее мужу Александру Кретову. Затем Аристов передал бизнес зятю и дочери.
Решения суда стали продолжением споров вокруг национализации «Арианта» весной 2024 года. Агрохолдинг был передан государству после выявления нарушений при приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Предприятие также перешло под госконтроль в феврале 2024 года. До 2020 года бизнес семей Аристовых и Кретовых в «Арианте» был связан с делами Антиповых. Семьи совместно владели активами, но затем разделили бизнес.
При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы в случае поступления.
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