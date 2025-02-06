Компании в России стали вводить четырехдневную рабочую неделю

В России все больше работодателей стали переходить на четырехдневную рабочую неделю. Компании уже предлагают своим сотрудникам сокращенный рабочий график, что позволяет сохранить уровень дохода и производительности, рассказал Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
«Некоторые граждане уже сегодня по договоренности со своими работодателями сделали свой рабочий график таким образом, что у них четырехдневка, а у кого-то даже и трехдневка. Это делается на взаимовыгодных условиях, без ущерба доходу сотрудника и без ущерба производительности труда», — объяснил Нилов. Однако, по его словам, существуют определенные сферы и должности, где введение четырехдневной рабочей недели оказывается невозможным, сообщает АиФ.
Ранее стало известно, что в Госдуме РФ готовится законопроект, который обяжет работодателей оборудовать помещения для кормления детей в возрасте до полутора лет. Об этом заявила первый зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
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