04 февраля 2025

В Госдуме создают закон о помещениях для кормления детей на работе

© Служба новостей «URA.RU»
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От работодателей потребуют следить за чистотой в комнатах для кормления
От работодателей потребуют следить за чистотой в комнатах для кормления Фото:

В Госдуме РФ готовится к представлению законопроект, который обяжет работодателей оборудовать помещения для кормления детей в возрасте до полутора лет. Об этом заявила первый зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Законопроект, вносящий изменения в ТК РФ в части создания обязательных помещений для кормления ребенка в возрасте до полутора лет находится на доработке. По окончании работ мы будем готовы представить его правительству РФ и, в случае получения положительного заключения, будем рассматривать на уровне Государственной Думы», — сказала Буцкая агентству ТАСС.

Изначально законопроект предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ, согласно которым должны быть созданы условия для кормления детей младше полутора лет. При этом помещения должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. Это нововведение призвано улучшить условия труда для женщин, имеющих малолетних детей, и облегчить соблюдение их прав на дополнительные перерывы для кормления ребенка.

Ранее URA.RU писало о предложении продлить время перерыва на работе для кормления детей до полутора лет. Оно было внесено в Госдуму 24 декабря и опубликовано в базе законопроектов. По нему планируется увеличить время для матерей до полутора часов, если один ребенок, а если два и более то до двух часов.

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В Госдуме РФ готовится к представлению законопроект, который обяжет работодателей оборудовать помещения для кормления детей в возрасте до полутора лет. Об этом заявила первый зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. «Законопроект, вносящий изменения в ТК РФ в части создания обязательных помещений для кормления ребенка в возрасте до полутора лет находится на доработке. По окончании работ мы будем готовы представить его правительству РФ и, в случае получения положительного заключения, будем рассматривать на уровне Государственной Думы», — сказала Буцкая агентству ТАСС. Изначально законопроект предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ, согласно которым должны быть созданы условия для кормления детей младше полутора лет. При этом помещения должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. Это нововведение призвано улучшить условия труда для женщин, имеющих малолетних детей, и облегчить соблюдение их прав на дополнительные перерывы для кормления ребенка. Ранее URA.RU писало о предложении продлить время перерыва на работе для кормления детей до полутора лет. Оно было внесено в Госдуму 24 декабря и опубликовано в базе законопроектов. По нему планируется увеличить время для матерей до полутора часов, если один ребенок, а если два и более то до двух часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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