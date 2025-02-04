В Госдуме создают закон о помещениях для кормления детей на работе

В Госдуме РФ готовится к представлению законопроект, который обяжет работодателей оборудовать помещения для кормления детей в возрасте до полутора лет. Об этом заявила первый зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Законопроект, вносящий изменения в ТК РФ в части создания обязательных помещений для кормления ребенка в возрасте до полутора лет находится на доработке. По окончании работ мы будем готовы представить его правительству РФ и, в случае получения положительного заключения, будем рассматривать на уровне Государственной Думы», — сказала Буцкая агентству ТАСС.
Изначально законопроект предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ, согласно которым должны быть созданы условия для кормления детей младше полутора лет. При этом помещения должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. Это нововведение призвано улучшить условия труда для женщин, имеющих малолетних детей, и облегчить соблюдение их прав на дополнительные перерывы для кормления ребенка.
Ранее URA.RU писало о предложении продлить время перерыва на работе для кормления детей до полутора лет. Оно было внесено в Госдуму 24 декабря и опубликовано в базе законопроектов. По нему планируется увеличить время для матерей до полутора часов, если один ребенок, а если два и более то до двух часов.
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