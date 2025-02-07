Daily Mail опубликовала мирный план Трампа по Украине

Мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине утек в СМИ. Источники сообщают, что именно этот документ уже рассматривают в Киеве. Он предполагает отмену части антироссийских санкций и установление нейтрального статуса Украины.
«Президент США Дональд Трамп попытается заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня с Россией к Пасхе в соответствии с мирным планом», — пишет Daily Mail со ссылкой на документ мирного плана. Отмечается, что переговоры по Украине начнутся с телефонного разговора украинского лидера Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Затем, ближе к началу марта, лидеры встретятся лично.
В конце апреля стороны должны будут прекратить огонь, отметили в издании. За этим последует международная конференция о прекращении боевых действий. 9 мая Украине предложат прекратить продление военного положения и мобилизацию.
Этот план также включает выгоду для РФ, подчеркнули в издании. В него входит, в частности, отмена антироссийских санкций. Украина выведет войска из Курской области, откажется от вступления в НАТО и объявит ядерный нейтралитет.
При этом, после завершения конфликта, США и Европа будут поддерживать Украину для ее восстановления. К 2030 году стране дадут возможность вступить в Евросоюз.
Во время предвыборной компании Трамп обещал закончить российско-украинский конфликт за один день в случае своей победы. Однако вскоре он изменил сроки, в настоящее время его мирный план включает завершение противостояния за 100 дней.
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