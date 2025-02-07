ЦБ выпустит в обращение новую 1000-рублевую купюру в 2025 году

Центробанк России анонсировал выпуск новой банкноты номиналом 1000 рублей к концу 2025 года. Об этом ЦБ сообщил в своем telegram-канале.
«Банк России планирует представить обновленную банкноту 1000 рублей в конце 2025 года», — написали в telegram-канале Банка РФ. Дополнительные подробности о дизайне и технологических особенностях новой купюры пока не раскрываются.
Также в ЦБ рассказали, почему возобновили выпуск бумажных денежных купюр номиналом пять и 10 рублей. Это связано с тем, что в последние годы наблюдается возросший интерес к использованию бумажных денег, так как они более компактны и удобны для хранения в кошельках в отличие от монет, которые часто остаются неиспользованными в копилках. Осознавая эту тенденцию, в 2022 году Банк России возобновил выпуск бумажных купюр деноминациями пять и 10 рублей.
Ранее Центробанк перенес сроки выпуска обновленных купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей, пишет «Национальная служба новостей». Модернизацию этих купюр планируется завершить до 2028 года. ЦБ пересмотрел методику разработки банкнот, решив сделать процесс выбора изображаемых на них символов более прозрачным. Это изменение повлекло за собой необходимость корректировки временных рамок выпуска обновленных купюр.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.