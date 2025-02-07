Скандальное высказывание священника о Петербурге вызвало обсуждения

В социальных сетях активно обсуждается видео, на котором священник Русской Православной Церкви высказывается о Санкт-Петербурге в крайне негативном ключе. Он называет город «самым нерусским», «городом чиновников и военных», а также «гнездилищем всех несчастий страны».
«Петербург — это самый нерусский город. Все города русские вырастали, знаете, как на луковице лушпайки растут. А Петербург весь под линейку построен, как Манхэттен. Этот город стал городом чиновников и военных. <...> Потом город на Неве стал гнездилищем всех несчастий нашей страны. Это город трёх революций, это город цареубийц, это город террористов», — говорит протоиерей Андрей Ткачев. Видео было опубликовано на его YouTube канале. Он упоминает исторические события, такие как убийство Столыпина и атаки на других государственных деятелей, подчеркивая трагическую роль города в истории России.
Публикация вызвала широкий резонанс среди жителей Санкт-Петербурга и других пользователей социальных сетей. Многие выразили недоумение и возмущение такими словами, считая их несправедливыми и оскорбительными по отношению к городу, который имеет богатую культурную и историческую наследие. Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Александр Пелин в разговоре с журналистами издания «Подъем» прокомментировал, что не следует смешивать различные понятия, однако признал, что в словах протоиерея содержится доля истины.
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